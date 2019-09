Hamburg. Mit Otto Now startet jetzt ein weiterer Anbieter von E-Scootern durch. Allerdings werden die Otto-Scooter nach Hause geliefert und nicht irgendwo in der Stadt abgegriffen und bestiegen. Ab dem heutigen Freitag, 11 Uhr, können bei Otto Now Scooter auf der Webseite bestellt werden, die dann ab Ende September ausgeliefert werden. Sie werden zu einen festen Preis pro Monat gemietet. Die Lieferengpässe, die den Start von Otto Now verzögert hatten, sind behoben.

Trotzdem geht das Start-up-Unternehmen davon aus, dass möglicherweise nicht alle Interessenten bedient werden können. Es werde aber "Tag und Nacht an der Ausweitung des Angebots gearbeitet", heißt es im Newsletter des Unternehmens.

Der Otto-Now-E-Scooter soll bis zu 40 Kilometer Reichweite haben.

Laut Otto Now hat das alternative Verleih- Konzept mehrere Vorteile: Der Roller könne in der ganzen Republik genutzt werden und sei nicht auf eine Zone oder Stadt beschränkt. Er stehe nicht auf öffentlichen Wegen herum und biete Fahrspaß zum Festpreis, nicht über zeitabhängige Abrechnungen. 39 Euro kostet der Monat inklusive Versicherung. Wer den Roller nicht mehr brauche, schicke ihn einfach zurück wie andere Produkte aus dem Versandhandel. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen zum Monatsende nach der Mindestmietdauer.

Otto-E-Scooter hat zwei Mieoptionen: Ein Monat oder sechs

E-Scooter haben sich bereits ihren festen Platz im Hamburger Stadtbild erobert. Die zahlreichen Verleiher rechnen aber in der Regel pro Minute über eine App ab. Für Vielfahrer kann das teuer werden.

Für den E-Scooter von Otto gibt es zunächst zwei Mietoptionen: Man kann den Scooter für einen Monat mieten oder für ein halbes Jahr, dann gibt es einen Gratis-Monat dazu. Der Reparatur-Service ist inklusive. Streikt der Scooter, kann man ihn zurückschicken und bekommt einen neuen. Die von Otto Now vermieteten E-Scooter haben zehn-Zoll-Räder und bis zu 40 Kilometer Reichweite und sind in maximal sechs Stunden voll aufgeladen. Sie haben Vorderradantrieb, eine Federgabel und sind zusammenklappbar. Laut Otto Now gehören sie "zu den besten am Markt". Helm und Schloss werden im "Sicherheitspaket" mitgeliefert. Wer mieten will, kann sich auf der Webseite registrieren.

