Modellversuch: Der E-Scooter-Anbieter „Tier“ hat 200 mintfarbene Flitzer an verschiedenen Standorten im Süden der Stadt platziert.

E-Roller E-Scooter der Marke „Tier“ rollen jetzt auch in Harburg

Harburg. In den Stadtteilen rund um die Hamburger City gehören E-Roller inzwischen zum Stadtbild. Nun sind die Leihfahrzeuge auch in Harburg angekommen. Der Anbieter „Tier“ hat 200 mintfarbene Flitzer an verschiedenen Standorten platziert.