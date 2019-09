Hamburg. Am Sonntag kommt der Sommer zurück nach Hamburg. Die Experten von Wetter.net empfehlen, das sonnige Wochenende noch mal richtig zu genießen, denn in der nächsten Woche soll es deutlich kühler werden.

Am heutigen Donnerstag und am Freitag bleibt es noch etwas wechselhaft bei Temperaturen um die 20 Grad, am Freitag Vormittag kommt es sogar zu schwächeren Schauern. Aber am Freitagnachmittag schon wird es schön. Es wartet ein altweibersommerliches Wochenende, das besonders am Sonntag mit Wärme aufwartet.

Anfang nächster Woche wird es kühl

In der Nacht zu Sonnabend kühlt es zwar merklich ab, die Temperaturen fallen auf um fünf Grad, in Niedersachsen örtlich sogar auf zwei Grad am Boden. Aber der Sonnabend wartet mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix auf, der sich am Sonntag zu einem echten Sommertag mit Spitzentemperaturen von 22 bis 24 Grad mausert.

Anfang der Woche aber soll es vorbei sein mit der Herrlichkeit. Regen und ein Temperatursturz um fünf Grand und mehr lassen uns den Herbst fühlen.