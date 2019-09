Blue Port Hamburg 2019 – auch Neuwerk leuchtet

Künstler Michael Batz lässt den Hafen in kräftigem Blau strahlen. Auch der Leuchtturm auf der Hamburger Insel ist Teil der Installation.

Hamburg. In diesem Jahr ist es dem Künstler Michael Batz gelungen, den Leuchtturm von Neuwerk in das Lichtkunst-Projekt Blue Port Hamburg mit einzubinden. Der Blue Port findet in diesem Jahr vom 6. bis 15. September statt.

Seit 2008 verwandelt Michael Batz den Hamburger Hafen alle zwei Jahre in eine magisch leuchtende Bühne. Rund 150 prägnante Gebäude, Hafen-Indus­trieanlagen und Schiffe werden blau illuminiert. In diesem Jahr ist erstmalig der Leuchtturm auf der zu Hamburg gehörenden Insel Neuwerk bei der Inszenierung mit dabei. Der Leuchtturm wird seit 2008 von Sprinkenhof verwaltet. Anzeige HamburgerJOBS.de Sasol Wax GmbH sucht eine/n Industriemechaniker/in Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in Hamburg? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr Erstmals steuern bei der Veranstaltung zwölf Kreuzfahrtschiffe die Stadt an Neuwerk gehört seit über 700 Jahren mit einigen kurzen Unterbrechungen zur Hansestadt Hamburg – zusammen mit den Inseln Nigehörn und Scharhörn. Die etwa drei Kilometer große Insel diente der Stadt lange als wichtiger strategischer vorgelagerter Stützpunkt, der die Einmündung zur Elbe unter Beobachtung und Kontrolle halten sollte. Die grüne Insel liegt rund 15 Kilometer vor Cuxhaven. Der spektakuläre Neuwerker Leuchtturm mit 45 Metern Höhe ist weithin sichtbar und hat Jahrhundertfluten und Orkanen getrotzt. Er wurde ab 1299 errichtet, um See- und Strandräuber abzuschrecken. Der Blue Port findet alle zwei Jahre im Rahmen der Cruise-Days statt. Bei der Veranstaltung werden in diesem Jahr erstmals zwölf Kreuzfahrtschiffe die Hansestadt ansteuern – bei den vergangenen Cruise Days 2017 waren es elf Kreuzfahrtriesen. Vom 13. September an werden mehrere Kreuzfahrtriesen und Flussfahrtschiffe im Hamburger Hafen liegen. Höhepunkt des dreitägigen Kreuzfahrtfestivals wird die Parade am Sonnabendabend sein.