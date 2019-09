Hamburg. Schon seit Anfang der Woche heißt es in Hamburg: Tschüss Sommer, hallo (Vor-)Herbst. Turnschuhe statt Sandalen, Regenschirm statt Sonnenbrille. Und auch am kommenden Wochenende muss man ein bisschen Glück haben, um eine Trockenphase zu erwischen. "Das Wetter wir sehr durchwachsen: mal Sonne, mal Wolken, immer wieder Regenschauer und Wind", sagt der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Ein goldener Spätsommer ist laut Wetterexperten nicht in Sicht, stattdessen ist der Herbst im Anflug. "Am Sonnabend, an dem auch mit Regengüssen zu rechnen ist, beträgt die Höchsttemperatur 18 Grad, am Sonntag 19 Grad", so Jung. Jedoch fühlt sich das wegen des Windes kühler an, wenn die Sonne nicht scheint. In der Nacht zum Sonntag zeigt das Thermometer sogar nur acht Grad an. "Es ist ratsam, immer einen Regenschirm dabei zu haben", sagt der Meteorologe.

Hamburger Wetter: Jörg Kachelmann bei Twitter

#Hamburg: In den kommenden Tagen kühlt es wieder ab und es stellt sich wechselhaftes und frisches Herbstwetter ein. Unterm Link anderen Ort oder Berg eingeben. https://t.co/5RWQ6aj536 #wetter /CG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) September 3, 2019

Doch auf der Couch sollten die Hamburger das Wochenende nicht verbringen, da viele Veranstaltungen in der Stadt über das Schmuddelwetter hinwegtrösten. Unsere Tipps:

Oldtimerspektakel am Überseering

Der Überseering in Winterhude ist am Sonnabend und Sonntag die Kulisse für ein Oldtimerspektakel. Beim NewStadtpark-Revival in der City Nord wurden 350 Fahrzeuge aus einem Jahrhundert Automobil- und Motorradgeschichte angemeldet. Die Teilnehmer kommen aus dem In- und Ausland, unter anderen aus Skandinavien und der Schweiz. Zum ersten Mal ist das Wheels Festival für Freunde von US-Fahrzeugen in das Event integriert. Für die Besucher werden Rennläufe in verschiedenen Klassen präsentiert. Es gibt einen großen Händler- und Ausstellerbereich. Die Tageskarte kostet 20 Euro, die Wochenendkarte für beide Tage 30 Euro.

Beatles, Harry Potter und 007 auf der Orgel

Filmmusik und Improvisationen über Beatles-Songs stehen auf dem Programm eines Orgelkonzerts in der evangelischen Vicelinkirche in Hamburg-Sasel am Sonntag (18 Uhr). Dabei sind auch Titelmelodien von Tatort, James Bond, Titanic und Harry Potter zu hören. Es spielt der Bremerhavener Konzertorganist David Schollmeyer. Im Filmmusik-Block gibt es Musik von „Wickie“, „Biene Maja“ und der „Sendung mit der Maus“. Im Beatles-Block sollen Klassiker wie „Yesterday“, „Hey Jude“ oder „Penny Lane“ erklingen. Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder und Schüler sind frei.

Rothaarigentreffen in der HafenCity

Das Rothaarigentreffen in Hamburg 2018 (Archivbild)

Foto: imago images / Lars Berg

Sie wollen Rot sehen? Dann ab in die HafenCity, wo es laut Veranstalter das größte deutsche Rothaarigentreffen gibt. Auf dem Programm stehen am Freitag eine Kick-Off Party, am Sonnabend eine Ausstellung und am Sonntag ein riesiges Gruppenfoto für Rothaarige. Zu dem Treffen in der Oberhafen Halle 4A (Stockmeyerstraße 41 – 43) werden mehr als 250 Teilnehmer erwartet.

Hafenmuseum zeigt historischen Güterumschlag

Den historischen Güterumschlag der 1960er- und 1970er-Jahre können Besucher auf dem Außengelände des Hamburger Hafenmuseums erleben. Dabei wird erstmalig der wasserseitige Güterumschlag zwischen einem Stückgutfrachter und einer Hafenschute gezeigt. Ein weiteres Highlight: der Besuch historischer Lkw aus der DDR. Diese transportierten früher regelmäßig Waren aus dem Ostblock in die Hansestadt. Die Vorführungen finden am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr statt. Kinder können sich mit ferngesteuerten Modellgabelstaplern ausprobieren. Bei der Veranstaltung im Rahmen des Tags des offenen Denkmals gibt es auch Barkassenfahrten (10 bis 16 Uhr) sowie ein großes Spektrum von Baumaschinenmodellen des TMC Hamburg. Am Sonntag um 11 Uhr stellt der Künstler Michael Batz in einer Matinee unter dem Titel „Hiev up. Eine Kulturgeschichte der Krane“ sein neues Buch vor.

Tag des offenen Denkmals: Hamburgs Schätze öffnen sich

Theaternacht: Vorhang auf für 40 Bühnen!

Eine Nacht lang in die Hamburger Theaterwelt abtauchen und mit Shuttle-Bussen von Spielstätte zu Spielstätte gondeln: Das ist am Sonnabend bei der 16. Theaternacht wieder möglich. Die Besucher können sich auf Vorabeinblicke in kommende Produktionen, einen Blick hinter die Kulissen und spannende Premieren freuen. Am Jungfernstieg ist die zentrale Open-Air-Veranstaltungsfläche der Theaternacht Hamburg. Von dort fahren auch alle Shuttlebusse zu den Theatern ab. Weitere Informationen unter www.theaternacht-hamburg.org.

Spiel und Spaß bei der Kinder-Olympiade

Spiel und Spaß bei der Hamburger Kinder-Olympiade (Archivbild).

Foto: witters

Klettern, Laufen, Balancieren: Das macht den meisten Kindern einen Riesenspaß – und es ist auch das Motto der diesjährigen Hamburger Kinder-Olympiade, die am 6. September beginnt. Bis zum 15. September laufen die Vorentscheide, die in ganz Hamburg und Umgebung verteilt sind. Der Parcour für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren erfordert sowohl Schnelligkeit als auch Orientierung und Geschicklichkeit. Ausgerichtet wird die Kinder-Olympiade von 23 TopSportVereinen für alle interessierten Mädchen und Jungen.

After-Work-Flohmarkt für Frauen in Bergedorf

Hier geben Frauen den Ton an: Am Freitag können die Damen drei Stunden lang beim Frauen-After-Work-Flohmarkt auf der zweiten Parkebene im Marktkauf Center Bergedorf auf Schnäppchenjagd gehen. Von 19 bis 22 Uhr kann gewühlt, probiert, gefeilscht und auf die neuen Errungenschaften angestoßen werden – und das in einer männerfreien Zone.