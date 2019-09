Hamburg. Wegen eines technischen Defekts werden zahlreiche Haushalte in Hamburg am Dienstag nicht mit Strom versorgt. Am Morgen gegen 10 Uhr fiel der Strom in Alsterdorf und Groß Borstel aus, bestätigte eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg. Betroffen seien 1823 Haushalte und 80 Gewerbekunden. Der Airport Hamburg ist dagegen nicht vom Stromnetz abgeschnitten.

Die genaue Ursache werde nun ermittelt, sagte die Sprecherin. Wie lange die Störung noch dauert, sei unklar. Gegen 11 Uhr waren erste Haushalte wieder am Netz.