Hamburg. Eigentlich sollte man zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Schnelsen bereits auf dem neuen Flüsterasphalt über die Autobahn 7 gleiten. Aber daraus wurde nichts, das Wetter verhinderte die Mitte August geplante Vollsperrung von Freitagabend bis Montagmorgen.

Nun steht nach einiger Planungsarbeit der neue Termin, beinahe zumindest: Wie ein Sprecher von Via Solutions Nord am Mittwoch auf Abendblatt-Anfrage mitteilte, soll der offenporige Asphalt (OPA) voraussichtlich zwischen Freitag, dem 13. September, 22 Uhr, und Montag, dem 16. September, 5 Uhr aufgetragen werden. Derzeit fehlt allerdings noch die so genannte verkehrsrechtliche Anordnung der Sperrung: Vereinfacht gesagt, das endgültige Okay aller beteiligten Behörden.

Die andere, wichtige Voraussetzung: das Wetter muss mitspielen. Denn der OPA verträgt weder Regen noch niedrige Temperaturen.

A7-Vollsperrung: Das sind die Umleitungen

Sollte alles plangemäß laufen, müssen sich Autofahrer während der Sperrung auf folgende Umleitungen einstellen: