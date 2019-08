Hamburg. Die geplante Vollsperrung der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Schnelsen am Wochenende fällt aus. Die Projektgesellschaft Via Solutions teilte am Donnerstag mit, dass die geplanten Asphaltierungsarbeiten aufgrund der Wetteraussichten in den September verschoben werden müssen.

Ein genauer Ausweichtermin steht noch nicht fest. Die Sperrung desselben Teilstücks in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22 Uhr bis 5 Uhr), in der vorbereitende Arbeiten ausgeführt werden, wird aber wie geplant stattfinden. Wer in der Zeit in Richtung Norden auf der A7 unterwegs ist, ist auf folgende Umleitungsstrecken angewiesen: