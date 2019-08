Hamburg. Einen Tag nach dem Ja des Senats zur Erhöhung der HVV-Preise debattiert die Bürgerschaft am heutigen Mittwoch ab 13.30 Uhr über die Preisgestaltung im öffentlichen Nahverkehr. Unter dem bissigen Titel „Rot-grünes Hickhack bei der HVV-Preiserhöhung, Versprechen gebrochen bei der Schüler- und Azubikarte - ist das der neue "Hamburg-Takt“?“ hat die CDU-Fraktion das Thema zur Aktuellen Stunde angemeldet.

Die HVV-Preise sollen zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember um durchschnittlich 1,3 Prozent steigen. Ursprünglich hatte der Verkehrsverbund Preissteigerungen von 2,2 Prozent angemeldet. In der Aktuellen Stunde wollen die Grünen zudem über die Neugestaltung der Magistralen der Stadt reden.

Erneut wollen sich die Abgeordneten auch mit Miet-E-Tretrollern befassen. CDU und AfD haben jeweils Anträge eingebracht, in denen unter anderem stärkere Kontrollen und feste Abstellplätze für die E-Scooter verlangt werden. Weitere Themen sind die Steigerung der Attraktivität der Museen und ein Leitfaden für den Gebrauch von mitgebrachten Mehrwegbehältern beim Lebensmittelkauf.