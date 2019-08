Hamburg. Einige Bäume lassen bereits die Blätter fallen und manch einer meint, bereits den Duft des Herbstes in der Nase zu haben. Doch die Wollpullis können vorerst im Schrank bleiben. Denn Hamburg erwarten heiße Tage. "Etwas verspätet – aber der Hochsommer kehrt zurück", sagt der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Nach einem leicht wolkenverhangenen Mittwoch bei 21 Grad setzt sich bereits am Donnerstag die Sonne durch. Die Hamburger können sich auf 27 Grad und Sonne satt freuen. "Bis einschließlich kommenden Montag haben wir jeden Tag 12 bis 13 Sonnenstunden", so der Wetterexperte Jung. Am Freitag klettert das Thermometer bereits auf 27 Grad, am Sonnabend auf 29 Grad und am Sonntag und Montag wird es sogar 30 Grad heiß.

Zu verdanken ist das schöne Wetter übrigens dem Hoch "Corina". Wie es nach dem Montag weitergeht, ist noch unklar. "Die Chancen stehen jedoch nicht schlecht, dass die Wärme in Hamburg länger anhält", sagt Dominik Jung.