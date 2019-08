Den Sommer genießen: Zehn Tipps für Lokale im Freien

Hamburg. Hamburg hat in den vergangenen Jahren mächtig aufgeholt! Inzwischen gibt es in vielen Stadtteilen eine ganze Reihe von Lokalen, die ihren Gästen kleine oder auch größere grüne Oasen anbieten.

Es gibt sogar etliche Cafés und Restaurants, die ihre Gartenmöbel im Herbst und Winter gar nicht mehr abbauen, weil die Hamburger einfach das ganze Jahr über gern draußen sitzen.

Dabei ist für jeden Geldbeutel und Geschmack etwas dabei – mal sind sie am Wasser gelegen, mal unter Bäumen. Wenn die Sonne scheint wie am heutigen Montag, sollte man nicht zögern: Ab in den Gastgarten!

Süllberg

Auf dem Deck 7 (Süllberg) speist man mit wunderschönem Elbblick.

Foto: BRETTSCHNEIDER

Um in den Genuss eines herrlichen Elbblicks von oben zu kommen, hat der hungrige und durstige Gast auf dem Süllberg die Wahl: Im Biergarten bestellt er an den Food-Pavillons Kaffee und Kuchen oder ein Weißbier oder Radler, dazu typische Speisen für den kleinen oder großen Appetit. Oder er nimmt Platz auf der lauschigen Deck-7-Terrasse unter Bäumen und ordert aus dem Programm des neben dem Se7en Oceans zweiten Restaurants von Sternekoch Karlheinz Hauser. Zu den Klassikern zählen unter anderem Wiener Schnitzel vom Milchkalb, Matjesfilet oder Simmentaler Rinderfilet, aber auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten.

Süllbergterrasse 12, täglich 12–22.30 Uhr, Tel. 866 25 20, www.karlheinzhauser.de

Chapeau

Im Freien zu essen und zu trinken ist noch mal so schön, wenn der Platz am Wasser liegt. Hier ist es die Nähe zum Goldbekkanal, die das gewisse Etwas zur Atmosphäre beisteuert. Und das Speiseangebot, das die Inhaber als „New Américain Cuisine“ bezeichnen, ist wahrlich nicht von der Stange. Wer so viel Poesie in die Beschreibungen der Burger und Steaks steckt, kann eigentlich auch am Herd nichts falsch machen. Die Küche jedenfalls verspricht „rösch gebratene Fleischstücke, die wie dicke Kissen auf dem Teller liegen“.

Moorfuhrtweg 9, tägl. 12–0 Uhr,Tel. 27 07 54 44, www.chapeau-restaurant.com

Alstercliff

Dass dies einer der schönsten Plätze in einer der schönsten Städte Deutschlands ist, da mag man nicht widersprechen. Schon zu einem üppigen Frühstück, wahlweise mit Marmeladenbrötchen oder Räucherlachs oder Krabbenrührei, kann man sich hier niederlassen. Oder in der Arbeitspause zu einem schnellen, wechselnden Mittagsspecial einkehren. Und man kann auch den Tag bei einem Kaltgetränk zu einer Currywurst, einem Burger oder einem indischen Chickencurry ausklingen lassen. Immer garantiert: der großartige Blick auf die Segel- und Tretboote auf der Alster und auf einige der teuersten Immobilien Hamburgs. Das Beste: Der tolle Blick kostet keinen Cent extra.

Fährdamm 13, Mo–Fr 10–23 Uhr, Sa/So 9.30–23 Uhr, Tel. 44 27 19, www.alster-cliff.de

Entenwerder

Wem das Café, das seine Adresse im Namen trägt, noch kein Begriff ist, der sollte bei wärmerer Witterung den Weg zum Entenwerder Park antreten, wo die Tische auf einem Ponton direkt auf der Elbe stehen. Ein Kleinod an einem ungewöhnlichen, aber reizvollen Platz, ja, ein schwimmendes Stückchen Glück. Der Kaffee wird von einer Rösterei um die Ecke geliefert, und den Blick auf die Hafenpromenade gibt es inklusive. Neben Kuchen & Co. wird ein reichhaltiges Frühstück mit Früchten und Müsli gereicht, und zum Feierabend lässt sich ein Craft Beer aus heimischer Manufaktur genießen.

Entenwerder 1, Tel. 70 29 35 88, täglich 10–19.30 Uhr, Fr/Sa bis 21.30 Uhr,

www.facebook.com/entenwerder1

The Locks

Wer im Alstertal wohnt, der kennt natürlich das Locks an der Poppenbüttler Schleuse, doch auch viele Spaziergänger, die am Alsterlauf unterwegs sind, sind hier schon mal gelandet. Die Terrasse ist groß, auf der Karte stehen neben dem beliebten Schnitzel auch Leckereien wie Pfifferlingssuppe, Fischeintopf, Chateaubriand, Thunfischfilet in Sesamkruste, aber auch Burger und Sandwiches.

Marienhof 6, Mo–Mi 12–24 Uhr, Do–Sa 12–1 Uhr, So 11.30–24 Uhr,Tel. 611 66 00 oder unter www.the-locks.de

Schach-Café

Praktischer geht‘s gar nicht: Man steigt an der S-Bahn-Haltestelle Rübenkamp aus und steht schon im Biergarten. Und der bietet nicht nur äußerlich, sondern auch mit seiner Hausmannskost zu fairen Preisen (z. B. Nürnberger Rostbratwürstchen) bayerisches Feeling.

Rübenkamp 227, So–Do 8–2 Uhr,Fr/Sa 8–4 Uhr, Tel. 631 04 31, www.schachcafe-hamburg.de

Factory

Das ist mal ein echter Biergarten, wie er im Buche steht – und wurde übrigens in Umfragen zu Hamburgs schönstem gewählt: unten Kiesboden und darüber die Krone einer Kastanie, 250 lauschige Plätze – da lässt es sich auch bis zum Open End gemütlich aushalten. Süffige Biere und diverse Leckereien zu sehr fairen Preisen helfen dem Gast über die Runden.

Hasselbrookstr. 172, Mo–So 11.30–open end, Tel. 20 5037, www.factory-hasselbrook.com

Zur Ratsmühle

Die direkt am Alstermühlenteich gelegene Terrasse hat 120 Plätze und ist gegen Wind und Kälte geschützt. Gereicht wird vorwiegend deutsche Küche wie Kartoffelpuffer mit Lachs, eingelegte Bratheringe oder Scholle. Es lohnt sich aber auch ein Blick auf die wechselnden Saisongerichte. Übrigens: Man kann hier Paddel- und Tretboote ausleihen.

Ratsmühlendamm 2, tägl. ab 12 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr), Tel. 50 55 54 oder unter www. zur-ratsmühle.de

Gasthaus Offen

Auf ein Feierabendbierchen oder ein kleines Abendbrot (z. B. „Lemsahler Bauernmahlzeit“) sitzt man in einem lauschigen Garten unter Sonnenschirmen – „bis die Herbststürme kommen“. Die Bratkartoffeln sind weithin berühmt.

Lemsahler Dorfstr. 39, Mo/Di/Do/Fr ab 16 Uhr, Sa/So ab 11.30 Uhr, Tel. 608 38 35, www.gasthaus-offen.de

Top Seven

Erst seit Mai 2019 geöffnet ist die Dachterrasse, ein neuer Höhepunkt in Hamburgs Außengastronomie. In 23 Meter Höhe sitzt man in bequemen Loungemöbeln (oder steht an der Bar), genießt einen herrlichen Blick auf die Türme und das Grün der Stadt und lässt es sich beim Cocktail, Champagner oder Premium-Pils und Snacks wie Miniburgern und Sandwiches gut gehen. Rothenbaumchaussee 10, täglich (je nach Wetter) 15–22 Uhr, Tel. 41 41 20, www.grand-elysee.com