Hamburg. Autofahrer, die in den kommenden Tagen die A 7 benutzen wollen, müssen Folgendes wissen: Die Autobahn wird zwischen Stellingen und Schnelsen in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Dort wird ein spezieller Flüsterasphalt aufgetragen. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen bereits in der Nacht zu Freitag. Die A 7 wird deshalb vom heutigen Donnerstag, 22 Uhr, bis zum morgigen Freitag, 5 Uhr, gesperrt.

Freitagabend starten dann die mehrtägigen Asphaltierungsarbeiten. Die Sperrung beginnt um 22 Uhr und endet am Montag um 5 Uhr. Rund 140 Lkw-Ladungen Asphaltmischgut müssen verarbeitet werden, aus vier Mischwerken wird es herangefahren. Auf der Autobahn werden vier sogenannte Fertiger den Flüsterasphalt aufbringen.

Umleitungsstrecke ist ausgeschildert

Ein kleines Fragezeichen gibt es allerdings noch. Der offenporige Asphalt, kurz OPA genannt, kann nur bei guten Wetter verarbeitet werden. Es sollte trocken und nicht zu kalt sein. Derzeit sagt der Wetterbericht für Sonnabend Regen voraus. Sollte das Wetter die Arbeiten unmöglich machen, werden die Autofahrer am Freitag darüber informiert.

Eine Umleitungsstrecke für die Zeit der Sperrungen ist ausgeschildert. Die innerstädtische Umleitung führt über Kieler Straße, Holsteiner Chaussee, Oldesloer Straße bis zur Anschlussstelle Schnelsen-Nord. Autofahrer, die auf die A 23 wollen, fahren an der Anschlussstelle Eidelstedt auf die Autobahn. Eine großräumige Umfahrung gibt es auch. Von Süden nach Norden geht sie am Horster Dreieck auf die A 1, am Kreuz Bargteheide auf die A 21, über die Anschlussstelle Wahlstedt auf die B 205 und dann in Neumünster (Süd) wieder auf die A 7.

Der Hamburger Flughafen weist darauf hin, dass Fluggäste bei der Anreise Verzögerungen durch die Sperrung berücksichtigen sollten.

Weitere Sperrungen

Auch die beiden Anschlussstellen, die es in dem gesperrten A-7-Bereich gibt, bekommen Flüsterasphalt. Dazu werden die Aus- und Auffahrten Schnelsen und Schnelsen-Nord in Richtung Flensburg von Freitag, 30. August, ab 22 Uhr bis Montag, 2. September, um 5 Uhr gesperrt. Im kommenden Jahr, vermutlich im Frühsommer, werden die Arbeiten fortgesetzt. Dann wird die A 7 zwischen Schnelsen und Stellingen in Fahrtrichtung Süden in ähnlicher Weise gesperrt werden müssen, um auch dort OPA aufzutragen.

Außerdem gibt es in diesem Jahr noch zwei Vollsperrungen am Schnelsener A-7-Deckel: Ende Oktober und Anfang Dezember.