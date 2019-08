Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) und Wirtschafts- und Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteillos) haben am Montag gemeinsam Straßenschilder geputzt. Die medienwirksame Aktion an der Kreuzung Goethestraße/Große Bergstraße am Morgen war Auftakt einer umfangreichen Schilderreinigung der Stadtreinigung Hamburg (SRH). Umwelt- und Wirtschaftsbehörde haben die SRH mit der Reinigung von 60.000 Schildern in 50 Hamburger Ortsteilen beauftragt.

Bis zum Jahresende werden die Schilder von Graffiti, Aufklebern und Vergrünungen befreit. Nach Pilotprojekten in Groß Borstel, Horn, Ottensen im vergangenen Jahr und Bergedorf, Billstedt, Neugraben- Fischbek und Wohldorf-Ohlstedt in diesem Jahr wird die Schilderreinigung noch mal deutlich ausgeweitet. Eine Bestandsaufnahme der zu reinigenden Schilder habe bereits in den vergangenen Wochen stattgefunden. Das Ganze ist ein Pilotprojekt. Der Senat wird die Ergebnisse am Ende des Jahres evaluieren und danach entscheiden, wie die zuverlässige Reinigung der Schilder verstetigt werden kann.

Es geht um Sicherheit im Straßenverkehr



"Wir freuen uns, dass die guten Ergebnisse der Schilderreinigung in den bisherigen Pilotprojekten zu einer weiteren Beauftragung durch die Stadt Hamburg geführt haben und die Stadt uns ihr Vertrauen schenkt. Das zeigt, dass wir mit unserer Reinigungsqualität auf dem richtigen Weg sind", sagte SRH-Geschäftsführer Rüdiger Siechau.

"Wir haben immer gesagt, dass Sauberkeit eine Frage der Lebensqualität ist. Bei der flächendeckenden Reinigung von mehr als 60.000 Straßen-, Verkehrs- und sonstigen Hinweisschildern geht es um Sicherheit im Straßenverkehr, um Orientierung in der Stadt und auch darum, dass man erkennen muss, ob und wo man parken darf", so Jens Kerstan, Senator der Behörde für Umwelt und Energie. Das geht nicht, wenn die Schilder vermoost, verdreckt oder von Büschen oder Bäumen überwuchert sind. Was wir jetzt erreicht haben, ist ein großer gemeinsamer Schritt zu einem gepflegteren und sauberen Hamburg. Darüber freue ich mich sehr."



Michael Westhagemann, Senator der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation ergänzt: "Saubere Verkehrsschilder machen die Hamburger Straßen sicherer. Weil viele Schilder alt, dreckig und verblasst sind, könnten sie von Verkehrsteilnehmern nur noch schlecht gelesen werden. Das ist vor allem nachts gefährlich, weil sie dann auch nicht mehr vernünftig reflektieren. Darum ist es gut, dass jetzt so viele Schilder gereinigt werden."

Nach welchen Kriterien werden die Ortsteile für die Schilderreinigung ausgewählt?

Außengebiete

Sauberkeitsbedürfnis (Anzahl Hotline-Meldungen)

Stadtteile im Trend (Freizeit / Gastronomie)

Aufstrebende Stadtteile

Belebte Gebiete (Tourismus, Kultur)

Das Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg gliedert sich in sieben Bezirke mit 104 Stadtteilen und deren 181 Ortsteilen.

In diesen Ortsteilen werden bis zum Ende des Jahres die Schilder gereinigt

101 Hamburg-Altstadt

103 HafenCity

104 HafenCity

105 Neustadt

112 St. Pauli

114 St. Georg

115 Hammerbrook

123 Hamm-Nord

133 Rothenburgsort

134 Veddel

137 Wilhelmsburg

201 Altona-Altstadt

202 Altona-Altstadt

204 Altona-Altstadt

214 Ottensen

219 Othmarschen

221 Osdorf

222 Nienstedten

223 Blankenese

227 Rissen

303 Eimsbüttel

304 Eimsbüttel

305 Eimsbüttel

309 Eimsbüttel

312 Rotherbaum

313 Harvestehude

401 Hoheluft-Ost

404 Eppendorf

405 Eppendorf

410 Winterhude

412 Winterhude

413 Winterhude

414 Uhlenhorst

425 Dulsberg

428 Barmbek-Nord

508 Wandsbek

511 Marienthal

514 Farmsen-Berne

517 Wellingsbüttel

519 Poppenbüttel

519 Poppenbüttel

524 Bergstedt

525 Volksdorf

526 Rahlstedt

602 Bergedorf

615 Neuallermöhe

701 Harburg

702 Harburg

705 Wilstorf

710 Eißendorf

711 Heimfeld

Hinweise auf Gammelschilder können Bürger unter www.hamburg.de/melde-michel/ oder unter der Hotline "Saubere Stadt" abgeben: Telefon 040 2576-1111.