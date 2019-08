Hamburg. In fünf Bundesländern enden an diesem Wochenende die Sommerferien, das führte am Sonntag erneut zu mehreren Staus in Hamburg. Auf der A7 staute es sich gegen 15 Uhr in Richtung Süden ab dem Autobahnkreuz Hamburg-Nordwest auf etwa sechs Kilometern. Zuvor gab es hier auf 14 Kilometern stockenden Verkehr. In der Gegenrichtung standen die Reisenden zwischen Heimfeld und Stellingen auf zehn Kilometern im Stau.

Auf der Autobahn 1 kam es am Nachmittag zwischen Billstedt und dem Autobahnkreuz Süd zu sechs Kilometern stockendem Verkehr. In Richtung Norden waren es um 15 Uhr etwa sieben Kilometer, die neben dem hohen Reiseaufkommen durch eine Fahrbahnsperrung wegen eines Verkehrsunfalls entstanden.

Staus am letzten Ferienwochenende

Zur Mittagszeit habe sich vor allem der Rückreiseverkehr aus Norddeutschland in den Süden bemerkbar gemacht, seit dem Nachmittag seien mehr Fahrzeuge in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Die Staus seien aber nicht durch Autounfälle verursacht worden, sondern lediglich durch hohes Verkehrsaufkommen, teilte die Verkehrszentrale mit.

Bereits am Sonnabend mussten sich die Autofahrer auf den Autobahnen in Geduld üben. Auf der A7 gab es in beiden Richtungen Staus von bis zu 15 Kilometern. Ab dem Kreuz Ost staute es sich auf der A1 in Richtung Bremen am Sonnabendmittag auf insgesamt zwölf Kilometern. Auch auf den Zubringern kam es zwischenzeitlich zu Rückstau.