Hamburg. Während die Schule in Hamburg bereits am Mittwoch wieder begonnen hat, enden an diesem Wochenende die Sommerferien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Im benachbarten Bundesland Niedersachsen und in Bremen fängt die Schule Mitte der kommenden Woche wieder an. Das führte am Sonnabend zu erhöhtem Reiseaufkommen und Staus auf der A7, der A1 und den Zubringerstraßen.

15 Kilometer lange Staus auf der A7

Am Sonnabendmittag staute es sich auf der A7 in Richtung Süden bereits ab dem Rastplatz Bönningstedt in Schleswig-Holstein auf 15 Kilometer. Hier war am Morgen ein Bus liegen geblieben. Dieser sei zwar auf den Standstreifen gefahren, ragte jedoch weiterhin in die Fahrbahn hinein, so dass ein Fahrstreifen gesperrt werden musste. Der Bus wurde anschließend mit einem Kran geborgen, der Fahrstreifen sei mittlerweile wieder frei, berichtete ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale.

In Richtung Norden mussten Autofahrer ebenfalls mit 15 Kilometern Stau rechnen. Hier stockte es ab Heimfeld bis zum Autobahndreieck Hamburg-Nordwest. Vom Stau auf der A7 waren auch Zubringerstraßen wie die A23 betroffen: Hier gab es zwischen der Ausfahrt Halstenbek-Krupunder und dem Kreuz Hamburg-Nordwest Rückstau auf bis zu drei Kilometern.

Stockender Verkehr auf der A1

Ab dem Kreuz Ost staute es sich auf der A1 in Richtung Bremen auf zwölf Kilometer bis nach Stillhorn. In der Gegenrichtung stockte es auf zehn Kilometern zwischen dem Autobahnkreuz Maschen und dem Autobahnkreuz Süd.

In Höhe Jenfeld kam es auf der A24 zu Stau und stockendem Verkehr auf etwa zwei Kilometern.