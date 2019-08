Hamburg. Autofahrer brauchen im Berufsverkehr am Freitag besonders viel Geduld: Der Verkehr staut sich am Nachmittag auf der Autobahn 7 auf 20 Kilometern. Die Autos stehen bereits in Heimfeld südlich des Elbtunnels, und bis in den Norden, nach Schnelsen, müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf stockenden Verkehr einstellen. Viele Autofahrer weichen daher offenbar auf die Stadt aus, heißt es von der Verkehrsleitzentrale. Mit der Folge, dass am Lokstedter Steindamm und an der Kollaustraße ebenfalls nichts mehr geht. Einige Wagen wenden bereits auf den Ausfallstraßen.