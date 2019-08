Hamburg/Wismar. Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei nach einem Familienstreit ist auf der Autobahn 1 in Hamburg mit einem Unfall zu Ende gegangen. Nach Angaben der Polizei meldeten sich die Eltern eines 21-Jähriger am Donnerstagmittag bei der Polizei in Rostock. Ihr Sohn habe den silberfarbenen Mercedes der Familie gestohlen und sei davongerast. Sofort leitete die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern eine Fahndung ein und informierte dabei auch andere Dienststellen im Norden.

Die Beamten des Autobahnreviers in Bad Oldesloe entdecken das gesuchte Auto am Autobahnkreuz Lübeck. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und versuchten, den jungen Mann zu stoppen. Doch dieser ignorierte das Blaulicht und gab Gas. Nach Angaben einer Polizeisprecherin flüchtete der 21-Jährige mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass die Polizei nicht hinterherkam und den Mercedes aus den Augen verlor. Erst an der Anschlussstelle Ahrensburg hatten die Beamten wieder Sichtkontakt zu dem Flüchtigen.

So konnten die Polizisten beobachten, wie der Mercedes-Fahrer Höhe Barsbüttel einen Beinahunfall verursachte und anschließend im Slalom zwischen den Autos fuhr und dabei auch den Standstreifen benutzte.

Motorradfahrer drängelt mit Tempo 200

Kurz hinter dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost kam es dann zum Unfall. Der Rostocker fuhr auf das Heck eines Sattelzugs auf. Der 21-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Auch auf der A 20 zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern brachte ein Verkehrsteilnehmer andere mit seiner rücksichtslosen und riskanten Fahrweise in Gefahr. Die Besatzung eines Videowagens der Autobahnpolizei Metelsdorf war zwischen der Landesgrenze und Rostock unterwegs, als sich ein Motorradfahrer mit rasender Geschwindigkeit von hinten näherte. "Er fuhr so dicht auf, dass die Beamten ihn, um Schlimmeres zu vermeiden, passieren ließen", sagt ein Polizeisprecher.

Anschließend nahmen die Polizisten in Zivil die Verfolgung auf. Auf Kameras hielten sie die rücksichtslose Fahrweise fest. "Er bedrängte andere Fahrzeugführer und überholte wiederholt rechts. Dabei gestikulierte er gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zum Teil in drohender Art und Weise", so der Sprecher. Die Beamten im Videowagen konnten eine Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h messen. Zudem sei der Abstand zu den vorausfahrenden Autos oft nur einen Meter groß gewesen.

Führerscheinstelle wird informiert

Auch in diesem Fall hatten die Beamten Probleme, an dem Motorradfahrer dranzubleiben. Letztendlich beendeten zusätzliche Streifenwagenbesatzungen die Fahrt Höhe des Autobahnkreuzes Wismar.

Die Polizei konfrontierten den 52-Jährigen anschließend mit seiner rücksichtslosen Fahrweise. "Er zeigte sich jedoch uneinsichtig", sagt der Polizeisprecher. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Nötigung eingeleitet. Zudem wird nun die Führerscheinstelle benachrichtigt, die überprüfen soll, ob der Mann "zum Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr noch geeignet ist."