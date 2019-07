Hund auf Autobahn totgefahren: Polizei sucht den Halter

Barsbüttel.. In der Nacht zu Dienstag, 30. Juli, ist auf der Autobahn 1 in Höhe Barsbüttel ein Hund bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 48 Jahre alter Mann aus Niedersachsen in Richtung Hamburg unterwegs. Aus nicht näher genannten Gründen kam es zu einem Zusammenstoß des Autos mit einem beigefarbenen Golden Retriever. Das Tier wurde so stark verletzt, dass es an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizei konnte den Eigentümer des Hundes bislang nicht ermitteln und bittet daher nun die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer Hinweise zum Besitzer des Tieres machen kann – oder auch der Hundehalter selbst – wird gebeten, sich telefonisch mit dem Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe unter der Nummer 04531/170 60 in Verbindung zu setzen.