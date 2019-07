Hamburg. Das wird so manchen Hamburger freuen: Am 7. September startet im Bezirksamt Hamburg-Mitte an der Caffamacherreihe ein Pilotprojekt der Hamburger Kundenzentren: Von diesem Tag an können Bürger dort auch an Sonnabenden Personal- und Reisepässe beantragen, verlängern lassen, den Wohnort an- oder ummelden.

Das Kundenzentrum an der Caffamacherreihe wird von 9 bis 15 Uhr geöffnet haben. Zum Start werden bis zu 20 Mitarbeiter im Einsatz sein, je nach Nachfrage wird der Personalbedarf im Laufe des Projektverlaufs entsprechend angepasst, teilte der Senat am Mittwochmorgen mit.

Die Sonnabendöffnung werde auf Basis einer Senatsanordnung geregelt. "Die Kolleginnen und Kollegen melden sich für den Dienst grundsätzlich freiwillig an und kommen aus allen Kundenzentren der Stadt", heißt es in der Mitteilung. Und: "Verwaltungsdienstleistungen kann beim Sonnabendbetrieb übrigens – wie bei allen anderen Kundenzentren werktags auch – jeder in Anspruch nehmen, man muss nicht im Bezirk Mitte wohnen". Das etwa 500.000 Euro teure, aus Mitteln der Finanzbehörde finanzierte Pilotprojekt ist Bestandteil der Serviceoffensive für Hamburgs Kundenzentren und läuft zunächst bis zum 30. Mai 2020.

Erfahrungen der Sonnabendöffnung werden ausgewertet

Finanz- und Bezirkssenator Andreas Dressel (SPD): „Mit dem Pilotprojekt der Samstagsöffnung halten wir bei der Serviceoffensive für unsere Kundenzentren Wort". Nach intensiver Erörterung mit der Gewerkschaft ver.di und dem Beamtenbund, die das Pilotprojekt konstruktiv-kritisch begleiteten, könne die Sonnabendöffnung nun starten.

"Ich bin gespannt, wie dieses zusätzliche Angebot von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird", sagte Dressel. Parallel zum Pilotprojekt würden die Erfahrungen und Ergebnisse mit allen Beteiligten sorgfältig ausgewertet. "Ob und in welcher Form die Samstagsöffnung dann fortgesetzt wird, wird danach zu entscheiden sein.“