Hamburg. Massive Probleme im U- und S-Bahn-Verkehr stellten die Geduld der Fahrgäste in Hamburg am Dienstag mal wieder auf die Probe. Zwischen den U3-Stationen Schlump und Kellinghusenstraße fuhren seit 9.40 Uhr für knapp drei Stunden keine Züge, der Verkehr wurde eingestellt. Seit Dienstagmittag gibt es einen Pendelbetrieb, der auch noch bis mindestens Mittwochmittag andauern wird – allerdings gilt der Pendelbetrieb nur auf dem U3-Streckenabschnitt zwischen Schlump und Eppendorfer Baum.

Grund für die Beeinträchtigungen auf der U3-Strecke ist ein Schaden an der Brücke an der Isestraße/Ecke Eppendorfer Baum (Harvestehude). Ein Lkw mit Kranauflieger hatte die Eppendorfer Brücke nahe dem Bahnhof Eppendorfer Baum am Dienstagmorgen gerammt und das Bauwerk dabei beschädigt, Metallteile der Brücke fielen auf die Straße. Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

Pendelbetrieb – aber nur zwischen Schlump und Eppendorfer Baum

Die Fahrgäste mussten zunächst zwischen Schlump und Kellinghusenstraße auf einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis umsteigen. Ein Statiker prüfte die Standfestigkeit der Brücke. Die Dauer des U-Bahn-Ausfalls war anfangs völlig unklar. "Der Schaden an der Eppendorfer Brücke ist umfassender als zunächst angenommen", sagte Hochbahn-Sprecherin Constanze Dinse dem Abendblatt am frühen Dienstagmittag.

Nach Prüfung des Brückenschadens wurde ein Pendelbetrieb eingerichtet – jedoch nur auf den U3-Streckenabschnitt zwischen Schlump und Eppendorfer Baum. "Der Schaden an der Brücke liegt auf der Seite Eppendorfer Baum Richtung Hoheluftbrücke", hieß es am frühen Nachmittag vonseiten der Hochbahn. "Hier wurden der sogenannte Untergurt (Hauptträger) sowie einige Querträger beim Anfahren durch den Lkw stark beschädigt." Die beschädigten Elemente samt Nieten müssen nun herausgetrennt, durch neues Material ersetzt und dann verschraubt werden.

Ersatzverkehr mit Bussen Richtung Kellinghusenstraße

Die Hochbahn geht davon aus, dass der Schaden an der Brücke frühestens Mittwochmittag behoben sein wird. "Konkretere Informationen zur Inbetriebnahme des betroffenen Streckenabschnittes können wir morgen im Laufe des Vormittags geben", teilte die Hochbahn mit.

Bis zur Schadensbehebung bleibt der Pendelbetrieb zwischen den U3-Haltestellen Schlump und Eppendorfer Baum auf dem Gleis 1 im Zehn-Minuten-Takt bestehen. Zwischen den Stationen Eppendorfer Baum und Kellinghusenstraße gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Fahrgästen, die in die Innenstadt oder Richtung Kellinghusenstraße wollen, wird empfohlen die U1-Haltestelle Klosterstern zu nutzen. Diese liege nur wenige Fußminuten von der U3-Haltestelle Eppendorfer Baum entfernt, so die Hochbahn.

Keine Züge auf S3-Strecke wegen Stellwerkstörung

Geduld müssen Fahrgäste der U3 ohnehin haben, da die U-Bahn-Linie schon für längere Zeit nicht durchgängig auf ihrer Route verkehrt. Der Grund: Die Haltestelle Landungsbrücken wird barrierefrei umgebaut.

Auf der S3-Strecke lief es am Dienstag ebenfalls nicht rund. Wegen einer Stellwerkstörung in Pinneberg musste der Zugverkehr gegen 8.15 Uhr zwischen den S-Bahn-Stationen Pinneberg und Elbgaustraße eingestellt werden, wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte. Auch die S31 war betroffen.

S3-Sperrung dauerte rund sechs Stunden

Ein Ersatzverkehr mit Bussen und gekennzeichneten Taxis wurde eingerichtet. Die Bahn ging am Morgen noch davon aus, dass die Störung schnell behoben werden kann. "Wir hoffen, in den nächsten 15 Minuten", sagte eine Sprecherin der Bahn um 8.25 Uhr dem Abendblatt. Letztlich dauerte die Streckensperrung jedoch rund sechs Stunden. Erst gegen 14.30 Uhr konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden – mit Folgeverspätungen.

Kein Zugverkehr zw. Pinneberg und Elbgaustraße. Grund: Stellwerksstörung. Ersatzverkehr mit Bussen und gekennzeichneten Taxis im Aufbau. #S3 #hvv #sbahnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) July 30, 2019

Zudem behinderte am Dienstag ein Oberleitungsschaden bei Elmshorn den Zugverkehr im Norden. Eine Einschränkung gab es am Dienstag aber noch für Fahrgäste mit Ziel Sylt.