Hamburg. Die Kulisse für die Players Night der Hamburg European Open, die zur Zeit am Rothenbaum ausgetragen werden,hätte nicht besser sein können: Turnierdirektorin Sandra Reichel hatte rund 150 Gäste in den Innenhof und die Bar Noir im Tortue Hotel in den Stadthöfen geladen.

Bei Temperaturen um die 25 Grad, eisgekühlten Weinen und Sushi satt wurde es ein entspannter Abend. Für einen umjubelten Kurzauftritt kam Tennisprofi Alexander Zverev , der am Dienstag in das Viertelfinale eingezogen war, mit Freundin Olga Sharypova vorbei. Nach ihrer Trennung präsentierten die beiden jetzt bei der Players Night ihr Liebescomeback. Auch gesehen: Moderator Alexander Bommes, der sich als leidenschaftlicher Tennisspieler outete. Mit dabei HSV-Präsident Marcell Jansen, der vom Mallorca-Urlaub berichtete, und Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD).