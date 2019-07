Wegen der Aussprache: Aus Citroën wird Zitrön

„Das ist ja wie im Restaurant. Eigentlich hast du Bock auf das Entrecôte, aber das traust du dich dann nicht auszusprechen. Und zack, am Ende bestellst du wieder das Schnitzel.“ So lautet der Schlusssatz eines knapp fünf Minuten langen Videos, mit dem der Autohersteller Citroën seit Montag im Internet für Furore sorgt. In dem Clip geht es um eine angebliche Vertriebstagung, auf der den weitgehend konsternierten Citroën-Händlern von oberster Stelle mitgeteilt wird, warum die Marke in Deutschland künftig nur noch Zitrön heißen soll. Das sei für Nicht-Franzosen nämlich leichter auszusprechen und sorge allein schon deshalb für mehr Verkäufe.