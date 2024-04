Hamburg. Im Mai 2023 war Hündin Aimée gestorben. Es war nicht der einzige Verlust in jüngster Zeit, den der Modedesigner verkraften musste.

Hundeliebhaber Guido Maria Kretschmer musste sich von seiner Hündin verabschieden

Die „Shopping Queen“-Bekanntheit teilt seine Trauer auf Instagram

Im letzten Jahr musste der Designer gleich mehrere Verluste ertragen

Das Schicksal meinte es in den vergangenen zwölf Monaten nicht gut mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer, zumindest nicht im Privaten. Erst starb im Sommer 2023 sein Vater, seine Mutter folgte ihm im Winter des gleichen Jahres. Zuvor war bereits im Mai 2023 seine geliebte Hündin Aimée gestorben. Über all den Schmerz tröstete den „Shopping Queen“-Kommentator auch Idaya hinweg. Die junge Hündin und die anderen drei verbliebenen Borsoi-Windhund-Damen waren für ihn wie ein Fels in der Brandung.

Doch jetzt traf der nächste Schlag den vom Schicksal gebeutelten Moderator und seinen Ehemann Frank Mutters, und zwar mit voller Wucht: Wie Guido Maria Kretschmer am Mittwochnachmittag via Instagram (877.000 Follower) mitteilte, starb nun auch ihre gemeinsame Hündin Idaya. „Am Montag mussten wir unsere geliebte Idaya mit nur 4 Jahren gehen lassen“, heißt es in dem Post. Ursprünglich hat das Paar in Blankenese zusammen mit fünf russischen Barsoi-Windhund-Damen gewohnt: Alaiyha, Aimee, Undine, Idaya und Ivy. Idaya war mit Ivy die jüngste Hündin im Rudel Kretschmer/Mutters.

Guido Maria Kretschmer bedankt sich auf Instagram bei Tierärztin

„Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust“, so Kretschmer weiter. Der Designer bedankt sich in dem Post auch bei Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch und der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Diese hätten „alles gegeben haben, um unsere kleine Maus zu retten“. Aber auch sie hätten „keine Chance“ gehabt. Kretschmer schließt mit den traurigen Worten: „Geliebte Idaya, wir vermissen dich sehr und bleiben auf ewig in tiefer Liebe mit dir ...“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Guido Maria Kretschmer (@guidomariakretschmer) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Guido Maria Kretschmer, bekannt aus der Vox-Sendung „Shopping Queen“, lebt seit 2019 in Hamburg. Er war mit seinem Mann Frank im Herbst nach Blankenese gezogen. Zuvor hatte der Modedesigner lange in Berlin gelebt.

Mehr zum Thema

Bis Mittwochnachmittag, 17 Uhr, wurde der Post schon fast 30.000-mal gelikt und mehr als 3000-mal kommentiert. Unter anderem kondolierte Moderatorin Frauke Ludowig mit den Worten: „Lieber Guido, lieber Frank, ich fühle so mit euch“, schreibt sie und beendet den Satz mit einem Herzchen-Emoji.