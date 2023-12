Guido Maria Kretschmer trauert: „Du fehlst mir so sehr“

Hamburg. Der Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat ein furchtbar trauriges Weihnachtsfest vor sich. Der Star der Vox-Sendung „Shopping Queen“, der in Hamburg-Blankenese lebt, muss in diesem Jahr mit einem weiteren großen Verlust fertig werden.

Nach dem Tod seines Vaters im Sommer ist nun auch seine Mutter gestorben. Darüber berichtet Kretschmer in einem Instagram-Post. „Meine Mutter war der toleranteste Mensch, den ich kannte, eine freie Seele“, schreibt der 58-Jährige, der 2019 nach Hamburg gezogen ist.

Guido Maria Kretschmer trauert um seine Mutter: „Du fehlst mir so sehr“

„Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin“, so der Designer weiter. „Danke, Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast! Du fehlst mir so sehr ...“, heißt es weiter. Dahinter hat er ein schwarzes Herz gesetzt.

Kretschmers Instagram-Post wurde bereits fast 12.500-mal kommentiert (Stand Freitagmittag). Auch Prominente reihen sich mit Beileidsbekundungen ein. „Oh, wie traurig, Du hast noch so liebevoll über sie erzählt! Mein herzliches Beileid“, schreibt NDR-Moderatorin Bettina Tietjen.

Guido Maria Kretschmer – viele Prominente spenden Trost

Viele weitere Medienschaffende wie Frauke Ludowig, Birgit Schrowange, Vera Int-Veen, Marijke Amado und Sylvie Meis drücken ihr Mitgefühl aus. Und auch Auma Obama, Soziologin und Schwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama, ist betroffen: „Da gibt es einfach keine Worte des Trostes, es tut einfach nur weh. Fühle Dich umarmt“.

Auch den Tod seines Vaters hatte Kretschmer auf Instagram bekannt gegeben. Damals schrieb er: „In der vergangenen Wochen hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen. Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist. Alles, was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa.“

Guido Maria Kretschmer – im Mai starb einer seiner Hunde

Guido Maria Kretschmer lebt seit 2019 in Hamburg. Er war mit seinem Mann und damals drei Hunden im Herbst nach Blankenese gezogen. Zuvor hatte der Modedesigner lange in Berlin gelebt.

Im Mai 2023 starb einer seiner Hunde. Auf Instagram hatte sich der Hamburger von seiner Aimée mit rührenden Worten verabschiedet: „Geliebtes Aiméechen, wir sind unendlich dankbar für die wunderbaren Jahre mit dir und bleiben für immer in tiefer Liebe mit dir verbunden.“