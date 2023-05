Promis Hamburg: Guido Maria Kretschmer trauert um Begleiterin: „Dankbar für die Jahre“

Auf Instagram wendet der Modedesigner sich mit liebevollen Worten an seine langjährige Begleiterin. Auch andere Promis reagieren.

Guido Maria Kretschmer lebt mit seinem Mann und seinen Hunden in Hamburg (Archivbild). Nun trauert er um einen langjährigen Begleiter – und erhält auf Instagram viel liebevollen Beistand.

Hamburg. Modedesigner Guido Maria Kretschmer trauert um einen seiner Hunde. Auf Instagram verabschiedete sich der Hamburger von seiner Aimée mit rührenden Worten: „Geliebtes Aiméechen wir sind unendlich dankbar für die wunderbaren Jahre mit dir und bleiben für immer in tiefer Liebe mit dir verbunden.“

Zuvor hatte der Stardesigner berichtet, dass der gestrige Montag ein sehr trauriger Tag sei, „denn eine unserer Hündinnen ist heute Morgen in den Himmel geflogen.“

Guido Maria Kretschmer trauert um einen seiner Hunde

Reaktionen auf seinen Instagrampost ließen nicht lange auf sich warten: „Das tut mir so leid“, schrieb beispielsweise Judith Rakers. „Unsere Fellnasen geben so viel und hinterlassen deshalb auch so viel Leere, wenn sie gehen.“ Und weiter: „Komm gut über die Regenbogenbrücke, kleines Aiméechen.“

Jenny Elvers kommentierte den Post schlicht mit „Umarmung“. Und Unternehmerin Janina Lin Otto schrieb: „Mein Beileid ihr Lieben.“

Guido Maria Kretschmer lebt seit 2019 in Hamburg

Kretschmer, bekannt aus der Serie „Shopping Queen“, lebt seit 2019 in Hamburg. Er war mit seinem Mann und den damals drei Hunden im Herbst des Jahres in die Hansestadt gezogen. Zuvor hatte der Modedesigner lange in Berlin gelebt.