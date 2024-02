Hamburg. Madita van Hülsen ist TV-erfahren, auf Social Media erfolgreich, hat einen Podcast. Doch Sat.1-Show brachte sie an ihre Grenzen.

Madita van Hülsen hat in diesen Tagen viel um die Ohren. Sie moderiert das K1 Magazin, arbeitet als Reporterin für den Sender Kabel 1, hat einen eigenen Hunde-Podcast „Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen“. Unter Mamadita postet die junge Frau regelmäßig lustige Videos auf den Social-Media-Kanälen, die bis zu einer Million Mal angeklickt werden. Und außerdem stünde die Berlinale an, sagt sie am Telefon.

Zum Glück, so die Moderatorin, seien die Folgen für die Sendung „Das große Promibacken“ bereits alle im Herbst abgedreht worden. Am Mittwoch (14. Februar) startet die achte Staffel der Sat.1-Show. Und die Hamburgerin ist dabei. „Ich könnte ausflippen, so sehr freue ich mich“, sagt Madita van Hülsen.

„Das große Promibacken“: Hamburger Moderatorin ist Kandidatin bei TV-Show

Ausgeflippt sei sie auch, als die Anfrage von Sat.1 kam, berichtet die junge Mutter. „Ich habe vor Freude laut geschrien.“ Seitdem es die Sendung gebe, habe sie versuchen wollen, den Goldenen Cupcake zu gewinnen.

Das große Promibacken läuft ab dem 14. Februar auf Sat.1. Mit dabei die Hamburgerin Madita van Hülsen © SAT.1/Claudius Pflug | SAT.1/Claudius Pflug

Die Hamburgerin, die mit ihrem Mann und ihrem knapp dreijährigen Sohn Tjorven im Schanzenviertel lebt, bezeichnet sich selbst als gute Bäckerin. „Backen liegt mir einfach im Blut“, sagt sie. Ihre Mutter sei Österreicherin. „Und alle meine Verwandten können sehr gut backen und kochen.“ Wobei das mit dem Kochen nicht so ganz ihres sei – ganz anders sei es aber beim Backen. „Ich glaube, beim Backen kann ich meine Familie in Österreich sehr stolz machen.“

Madita van Hülsen hat im Internet seit Jahren ein eigenes Kochformat

Die Moderatorin beschäftigt sich bereits seit Jahren mit dem Thema Kochen. Mit Profikoch Stefan Ziemann versucht sie sich immer wieder zu messen. „Allerdings verliere ich natürlich sehr oft“, sagt sie und lacht. „Außer beim Backen – da kann ich vielleicht schon eher mithalten.“

Außerdem hat sie bereits vor Jahren ein eigenes Kochformat im Internet entwickelt. Hier veröffentlicht sie regelmäßig kleine Filme mit einfachen Rezepten (zum Beispiel Bananen-Pfannkuchen). Sogar ein eigenes Backbuch kann sich die engagierte Frau vorstellen. „Die Rezepte würden auf jeden Fall lecker, aber auch sehr einfach sein“, sagt sie. Backen solle schließlich in erster Linie Spaß machen.

„Das große Promibacken“ brachte Madita van Hülsen an ihre Grenzen

Madita van Hülsen verrät auch gleich, was ihre Favoriten sind. „Für meinen Sohn backe ich Fanta-Kuchen mit Streuseln, unser kleiner Hund bekommt immer Erdnusskekse.“

Die Aufzeichnungen für die Sendung auf Sat.1 haben sie allerdings herausgefordert, berichtet van Hülsen. „Ich habe im Vorfeld und in der Sendung ein paar Tränen vergossen. Ich hätte nie gedacht, dass mich eine Backsendung so emotional mitnimmt.“

Das habe sicherlich auch daran gelegen, dass sie ihrer Familie, sich selbst und allen anderen da draußen einfach mal zeigen wollte, dass sie es wirklich draufhabe. „Und ich habe ein echtes Sportlerherz – wenn ich etwas mache, dann zu 300 Prozent und mit ganzem Herzen.“ Aber wie hieße es so schön: „In der Sonne tanzen kann jeder, im Regen tanzen ist die Herausforderung.“

„Das große Promibacken“: Madita van Hülsen schätzt Humor der Mitstreiter

Aufgeben? Das sei nicht ihr Ding. Also habe sie gekämpft. „Ich habe eine hohe Willenskraft, das ist mir bei der Sendung zugutegekommen.“

Sie freue sich bereits darauf, wie die erste Folge bei den Zuschauern ankomme. „Ich finde, es ist eine sehr fröhliche Staffel geworden. Wir haben so lustige Kandidaten dabei. Ich kam manchmal aus dem Lachen nicht mehr raus.“ Der Humor der Mitstreiter wie Julian F. M. Stoeckel oder Simon Gosejohann sei ansteckend. „Ich denke, das wird den Zuschauern wirklich Freude bereiten.“