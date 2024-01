Hamburg. Schon im Februar soll die mehrwöchige Schließung des Wildparks beginnen. Was hinter der Pause steckt – und warum es einen Trost gibt.

Gerade erst bahnen sich die ersten Schneeglöckchen ihren Weg an die Erdoberfläche, fast schon liegt ein Hauch von Frühling in der Luft – und genau jetzt kündigt das Wildgehege Klövensteen eine mehrwöchige Pause an. Vom 8. Februar bis voraussichtlich zum 7. März sollen die Tore des Wildparks geschlossen bleiben, das gab das Bezirksamt Altona am Donnerstag bekannt.

Immerhin: Das beliebte Ausflugsziel in Hamburg-Rissen hat eine gute Entschuldigung für die überraschende Schließung. Wie berichtet sind für das Jahr 2024 einige Projekte – zum Beispiel der Neubau des Uhu-Geheges – geplant, bei denen es nun an die Vorbereitung geht.

Wildgehege Klövensteen in Hamburg-Rissen kündigt Pause an – wegen Baumaßnahmen

In dem knapp vierwöchigen Zeitraum „werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bezirksamtes unter anderem vorbereitende Arbeiten für die Sanierung des Hauptwegs durchführen“, sagt Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts Altona. Denn damit die für die Baumaßnahme benötigten Maschinen den Weg überhaupt passieren können, müsse die Strecke erst einmal verbreitert werden.

Der Neubau der Uhu-Voliere im Wildgehege Klövensteen wird derzeit vorbereitet. © Funke | Katy Krause

Und auch mit dem neuen Uhu-Gehege soll es in der Pause vorangehen. Laut Schlink werde das Fundament für die neue Voliere aufbereitet, die zukünftig das Zuhause der letzten Generation Uhus im Klövensteen werden soll. Nach dem Ableben der drei verbliebenen Greifvögel, das kündigte das Bezirksamt schon im vergangenen Jahr an, werden keine neuen Uhus mehr in den Altonaer Wildpark einziehen.

Bezirksamt Altona kündigt weitere Schließungen für Klövensteen an

Doch nicht nur Bauprojekte sollen vorbereitet werden, auch das Grün im Wildgehege profitiert vom Frühjahrsputz. So sollen die „dort vorhandenen Biotope gepflegt und darüber hinaus die Verkehrssicherung hergestellt“ werden, sagt Schlink. Dazu gehöre zum Beispiel der Beschnitt von Bäumen und Ästen.

Die nun angekündigte Pause wird dabei nicht die einzige Schließung in diesem Jahr bleiben: Auch während der größeren Baumaßnahmen, zu denen neben der Sanierung des Hauptweges auch der Neubau des Spielplatzes gehört, wird der Klövensteen dichtmachen. Einen genauen Zeitrahmen kann Bezirksamtssprecher Schlink aber noch nicht eingrenzen.

Wildgehege Klövensteen: Aussichtsplattform bleibt geöffnet

Ein kleiner Trost für alle, die im Februar nicht ganz auf den Besuch bei Tieren verzichten wollen: Die Aussichtsplattform beim Rotwild außerhalb des Wildgeheges bleibt weiterhin zugänglich.