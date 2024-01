Holiday on Ice 2024: Die Eis-Show kommt nach Hamburg – mit prominenter Sängerin

„No Limits“ heißt die Show von Holiday on Ice 2024. Vom 8. bis zum 11. Februar gastiert die Eis-Show in Hamburg-Bahrenfeld in der Barclays Arena.

Hamburg. Zum 80-jährigen Bestehen von Holiday on Ice haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes überlegt und eine bekannte Sängerin eingeladen: Vom 8. bis 11. Februar 2024 kommt die Eis-Show in die Hamburger Barclays Arena – und zwar mit einer ganz besonderen Chart-Stürmerin auf der Bühne.

Holiday on Ice 2024 in Hamburg: Vanessa Mai tritt bei Premiere von „No Limits“ auf

„No Limits“, heißt die Show in diesem Jahr. Zur Premiere am Donnerstag, 8. Februar, um 19 Uhr in Hamburg erwartet die Zuschauer und Zuschauerinnen Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin und Social-Media-Star Vanessa Mai. Sie wird das Publikum mit zwei ihrer großen Hits überraschen und diese live performen, so das Versprechen der Veranstalter. Die gute Nachricht: Es gibt noch Karten.

Holiday on Ice hat zur Jubiläumsshow Sängerin Vanessa Mai eingeladen.

Foto: Marten Ronneburg / picture alliance / NurPhoto

Der nächste Termin für Vanessa-Mai-Fans aus Hamburg ist der 13. April: Dann tritt sie bei der Schlagernacht in der Barclays Arena auf. Damit kommt die Sängerin zweimal in diesem Jahr nach Hamburg, in Norddeutschland ist sie noch in Soltau und in Heide, Hannover sowie Bremen zu sehen.

Vanessa Mai: „Holiday on Ice hat mich als kleines Mädchen schon verzaubert“

Die 31-Jährige ist mit ihren Alben und Singles in den Charts und auch auf der Bühne präsent. „Vanessa lebt ihre Träume, sprengt musikalische Grenzen mit Rap-Features und tanzt sich in den ‚Let’s Dance‘-Himmel“, heißt es in einer Mitteilung von Holiday on Ice.

In der Barclays Arena wird Vanessa Mai zwei Stücke performen. Es gibt noch Karten.

Foto: Matthias Wehnert/Geisler-Fotopre / picture alliance / Geisler-Fotopress

Nun also ist die Entertainerin als Stargast in Hamburg, einer von vielen Top-Acts in der Hansestadt in diesem Jahr. „Holiday on Ice hat mich als kleines Mädchen schon verzaubert. Die Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen schwebten in ihren wunderschönen Kostümen über das Eis und ich war wie gefesselt. Seitdem wusste ich: Tanzen, singen, performen, das ist meine Welt.“ Es sei ihr eine besondere Ehre, dieses 80-jährige Bestehen mitfeiern zu dürfen.

Holiday on Ice in Hamburg: Eis-Show mit den weltbesten Eiskunstläuferinnen

Holiday on Ice, das ist nach Angaben der Veranstalter eine magische, bunte und fröhliche Welt. „Mit der Show zeigen wir, dass unsere Fantasie auch nach 80 Jahren noch immer grenzenlos ist und wir mutig neue Wege gehen“, sagt CEO und Produzent Peter O‘Keeffe.

Sängerin Vanessa Mai mit dem Ensemble der neuen Show „No Limits“ von Holiday on Ice.

Foto: Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre / picture alliance / Geisler-Fotopress

„No Limits“ werde durch den Einsatz hochmoderner Technologien und Elemente zu einer visionären Inszenierung, die keine Grenzen kenne. Die weltbesten Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen zeigen ihr Können. Die Zuschauer erwarten Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau – ob anspruchsvolle Sprünge oder Ensemble-Choreografien, verspricht der Veranstalter.

Die Show erzählt eine Geschichte über das Überwinden von Grenzen, das Finden von Liebe und die Macht der menschlichen Verbindung – sie verspricht ein spielerisches Abenteuer zwischen Fantasie und Realität.

Holiday on Ice 2024 in Hamburg – die Shows:

Premiere ist am Donnerstag, 8. Februar um 19 Uhr

Freitag, 9. Februar um 19 Uhr

Sonnabend, 10. Feburar um 13 Uhr, 16.30 Uhr und um 20 Uhr

Sonntag, 11. Februar um 13 und um 16.30 Uhr

Tickets ab 34,40 Euro. Tipp für Familien: Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren erhalten einen Kinderfestpreis. Unabhängig von der Ticketkategorie der begleitenden Erwachsenen bleibt der Preis für die Kinderkarten immer derselbe.