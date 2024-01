Kim Kardashian kommt im Mai zur Hamburger Digitalmesse OMR

Hamburg (dpa/lno). Der Reality-TV-Star Kim Kardashian kommt im Mai auf die Hamburger Digitalmesse OMR. Sie werde in ihrer Rolle als Unternehmerin in den Hamburger Messehallen auftreten, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Kardashian und ihre Familie hätten mit dem TV-Format „Keeping Up with the Kardashians“ Kultstatus erreicht, ihr Instagram-Account sei weltweit einer der reichweitenstärksten. Zudem habe sie erfolgreich mehrere Mode- und Beauty-Marken gegründet.

Damit wird die Zahl der prominenten Rednerinnen und Redner auf der OMR am 7. und 8. Mai immer größer. Zugesagt haben zudem bereits Musikproduzent Rick Rubin, Youtube-Pionierin Mrs. Bella, US-Künstler Jeff Koons, Signal-Chefin Meredith Whittaker, Marketing-Professor Scott Galloway, Autor Tim Ferriss, Bwin-Gründer und Sporttech-Milliardär Carsten Koerl, die Politiker Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg sowie die Sängerin Vanessa Mai und der Gründer des Energiewende-Unternehmens 1Komma5Grad, Philipp Schröder.

Für die diesjährige Ausgabe der OMR gelte erneut der Ansatz: Business trifft Festival, sagte Roland Eisenbrand, der bei der OMR für die Inhalte zuständig ist. „Es treffen Menschen aus verschiedenen Szenen mit den unterschiedlichsten Hintergründen von Wirtschaft bis Popkultur im OMR-Kosmos aufeinander. Wir überlassen denen die Bühne, die etwas im digitalen Unternehmensumfeld geschaffen haben und mit ihrer Historie, ihren Ideen und Zukunftsvisionen die OMR-Besuchenden inspirieren.“

Insgesamt werden auf den sechs Bühnen rund 750 Menschen von ihren Erfahrungen im Digitalen sprechen, aus dem Nähkästchen plaudern und den Besucherinnen und Besuchern Tipps geben.

2023 besuchten gut 72 000 Leute das Digitalfestival. Auf der Messe sind vor allem Macher und Entscheider von nationalen und internationalen Digital-, Medien- und Marketingunternehmen unterwegs.

Das OMR-Festival gilt in der Hinsicht als eine der größten Messen in Europa. Neben den Inhalten steht auch Unterhaltung mit namhaften Musikern auf dem Programm. 2023 waren beispielsweise Macklemore, Fettes Brot, K.I.Z. und Jan Delay dabei. Das zweitägige OMR-Festival rund um den Hamburger Fernsehturm beginnt am 7. Mai 2024.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg