Hamburg: Anmeldungen für den HafenCity Run laufen jetzt

Wer an dem sportlichen Event im Juni teilnimmt, unterstützt den Abendblatt-Hilfsverein. Tausende Aktive erwartet.

Hamburg. Anfang Juni vergangenen Jahres wurde Hamburgs jüngster Stadtteil einmal mehr zur Gute-Laune-und-Charity-Hochburg. Bei bestem Sommerwetter ging die 21. Ausgabe des HafenCity Run über die Bühne, mit 430 euphorischen Teams und über 14.000 angemeldeten Teilnehmern. Sie erliefen fast 80.000 Euro für den Hamburger Abendblatt hilft e.V. Damit wurde die Gesamt-Spendenmarke von zwei Millionen Euro geknackt.

Online-Anmeldung für den Lauf ist ab sofort möglich

Wer nicht dabei gewesen ist, hat wirklich einiges verpasst. Das ist aber nicht tragisch, denn die Online-Anmeldung für die nächste sportliche Entdeckungsreise durch die HafenCity ist bereits geöffnet. Wer mit seinem Team am Sonnabend, den 1. Juni 2024, die Schuhe für den guten Zweck schnüren möchte, schaut am besten gleich auf die Website www.hafencityrun.de und sichert sich frühzeitig einen Startplatz im Wunschzeitfenster.

Mehr zum Thema

Bis zum 15. Januar kostet Startgeld ab 20 Euro

Die Laufstrecke wird ca. vier Kilometer lang sein. Am Start wird jedes Team von den Moderatoren vorgestellt – ein absolutes Highlight des HafenCity Run – und danach geschlossen auf die Strecke geschickt. Auch bei der 22. Ausgabe wird auf Zeitnahme und Ergebnislisten verzichtet, so dass die Teilnehmenden im eigenen Wohlfühltempo aktiv sein können. Bis zum 15. Januar 2024 kostet eine Startnummer je nach Teamgröße zwischen 20 und 25 Euro. Davon fließen pro Team zehn Euro und pro Startnummer fünf Euro an den Abendblatt-Hilfsverein. HA