Guido Maria Kretschmer: Stardesigner trauert um seinen „so geliebten“ Vater

Der Designer wendet sich mit bewegenden Zeilen an seine Fans. Es ist nicht der erste Schicksalsschlag in diesem Jahr.

Hamburg. Es sind bewegende Wort, mit denen sich Guido Maria Kretschmer an seine Fans auf Instagram wendet.

Der Modedesigner und Moderator (bekannt unter anderem aus „Shopping Queen“) trauert um seinen Vater, der vor Kurzem gestorben ist.

Guido Maria Kretschmer: das Jahr der bitteren Nachrichten

Der in Blankenese lebende 58-Jährige schreibt: „In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen … Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man anständig und liebevoll ist. Alles, was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa.“

Für den Moderator Guido Maria Kretschmer ist es nicht der erste Schicksalsschlag des Jahres. Zu Jahresbeginn war etwa bekannt geworden, dass sein Magazin „Guido“ eingestellt wird. „Ein sehr trauriger Moment für unser gesamtes Team“, schrieb der 58-Jährige dazu.

Guido Maria Kretschmer: Im Mai verstarb seine Hündin

Im Mai verstarb dann seine Hündin, sein geliebtes „Aiméechen“. Auch diesen Verlust teilte er öffentlich mit einem Foto und einigen Zeilen: „Heute ist ein sehr trauriger Tag, denn eine unserer Hündinnen ist heute Morgen in den Himmel geflogen.“

Beistand bekam und bekommt er von seinen Fans, die mit wärmenden Worten seine Schicksalsschläge kommentieren. Allein knapp 8500 Kommentare gibt es unter dem jüngsten Eintrag zum Tod von Guido Maria Kretschmers Vaters.