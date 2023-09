A7 Sperrung: Elbtunnel in Hamburg schon wieder 55 Stunden lang dicht

Auf der Autobahn zwischen Heimfeld und Volkspark geht an dem Wochenende dann nichts mehr. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Hamburg. Wer am ersten Oktoberwochenende auf der A7 in Hamburg Richtung Norden oder Süden fahren will, muss sich auf Umwege und Verzögerungen einstellen. Eine neuerliche 55-Stunden-Vollsperrung ist von Freitag, 6. Oktober, bis Montag, 9. Oktober, geplant. Die Sperrung betrifft den Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark.

Die Sperrung der Anschlussstellen beginnt am Freitag bereits um 21 Uhr und ist bis Montagmorgen um 5 Uhr geplant. Um den Verkehrsfluss zu optimieren, wird auch die Anschlussstelle Hamburg-Stellingen, wo der Deckelpark derzeit Gestalt annimmt, am 6. Oktober bereits ab 21 Uhr gesperrt. Die letzte mehrstündige Sperrung des Elbtunnels gab es in der Nacht vom 12. auf den 13. August 2023.

A7 Sperrung vor Elbtunnel nötig aufgrund Erweiterungsarbeiten

Die achtstreifige Erweiterung der A7 und der Bau des neuen Lärmschutztunnels im Bauabschnitt Altona gehen laut Projektkoordinatorin Karina Fischer von der Autobahn GmbH, Niederlassung Nord, weiter gut voran. Bevor im November die nächste Hauptbauphase gestartet werden kann, seien aber noch zahlreiche Maßnahmen vorab umzusetzen.

Aktuell laufen ihren Angaben zufolge die Vorbereitungen für die Gründungs- und Schalungsarbeiten der Außen- und Mittelwände für die Herstellung der nächsten Tunnelzellen. Nach Fertigstellung der Tunnelwände können die Fertigteilträger aufgelegt werden – dafür ist die Vollsperrung nötig.

Verkehr Hamburg: In den Herbstferien soll es keine Behinderung geben

Großraum- und Schwerlasttransporte müssen die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren, da eine Durchfahrt in beide Fahrtrichtungen nicht möglich ist. Der Verkehr für den überregionalen und den Durchgangsverkehr wird großräumig umgeleitet. Weitere Informationen und Details zu Ausweichstrecken werden von der Autobahn GmbH in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Gutes hat der geplante Termin: Wenn die Hamburger im Oktober in die Herbstferien verreisen wollen, wird der Spuk wieder vorbei sein.