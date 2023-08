Die neue Beschilderung am S-Bahnhof Wellingsbüttel hat einen kleinen Fehler: Bei der Rolfinckstraße fehlt ein „c“. Es muss ausgetauscht werden.

Ein „C“ zu wenig, ein „S“ zu viel – an der Haltestelle Wellingsbüttel ist was schiefgelaufen. Was die Bahn zu den Fehlern sagt.