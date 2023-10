Christmas Garden Hamburg: Glitzer-Lichtermeer soll 100.000 Besucher anlocken

Mit mehr als 30 Installationen soll der Loki-Schmidt-Garten in Hamburg in einem neuen Licht erstrahlen. Hier der Fluss der Träume mit zahlreichen kleinen Schiffchen.

Hamburg. Für die einen mag es schrecklicher Kommerz sein, für andere eine tolle neue Veranstaltung, die Hamburg bereichern kann: Es geht um den Christmas Garden. Das Veranstaltungsformat, das bereits in mehreren Städten sehr erfolgreich läuft, soll in diesem Winter Premiere in der Hansestadt feiern.

Eines ist bereits klar: Das könnte den Botanischen Garten gegenüber vom Klein Flottbeker Bahnhof aus seinem Dornröschenschlaf erwecken. Denn das, was die Veranstalter jetzt präsentierten und was sie vom 17. November bis 14. Januar im Loki-Schmidt-Garten auffahren wollen, ist schon gewaltig.

Christmas Garden: Veranstalter erwartet 100.000 Besucher bei Premiere in Hamburg

Mehr als 30 Installationen sollen das ohnehin schöne Landschaftsareal in den Elbvororten in ein Lichtermeer verwandeln. Bis zu vier Millionen LED-Leuchten möchte Lichtdesigner Andreas Boehlke in den verschiedenen Welten verbauen. Rund 100.000 Besucher erwarten die Veranstalter in den knapp zwei Monaten. Zum Vergleich: Bislang besuchten durchschnittlich etwa 200.000 bis 250.000 Menschen den Botanischen Garten in einem ganzen Jahr.

Christmas Garden feiert in Hamburg Premiere. Bei der Vorstellung dabei: Sebastian Stein, Geschäftsführer Christmas Garden Deutschland (v.l.), Lichtdesigner Andreas Boehlke und Prof. Dr. Dominik Begerow als Direktor des Botanischen Gartens.

Foto: Stefan Hoyer / PublicAd

„Es stellt uns vor eine Herausforderung und es hat intern auch viele Diskussionen gegeben“, räumt Professor Dr. Dominik Begerow als Direktor des Botanischer Gartens ein. Doch nach vielen Gesprächen und Abstimmungen, auch mit dem Veranstalter, sei die Entscheidung zugunsten des Projekts ausgefallen. Was Begerow bei allen Zweifeln überzeugte?

Loki-Schmidt-Garten könnte mit Veranstaltung „neues Publikum erschließen“

„Wir können mit dieser Veranstaltung ein neues Publikum erschließen“, sagt der Chef des Loki-Schmidt-Gartens. In den Wintermonaten sei der Botanische Garten bislang frühzeitig geschlossen worden, auch die Gastronomie habe dann mangels Besuchern normalerweise zu.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nun könnten neue, aber auch die regelmäßigen Besucher den Garten einmal ganz anders erleben. Zudem habe ihn beruhigt, dass die Veranstaltung bereits in anderen Botanischen Gärten, wie in Berlin, reibungslos ablaufe. „Ich bin überzeugt, dass das in dieser Form für Hamburg einmalig wird“, so Begerow.

Christmas Garden spült auch Geld in die leere Kasse vom Botanischen Garten

Es gibt aber auch noch einen anderen Punkt, der Begerow zu dem Schritt bewogen hat, sich für das Veranstaltungsformat offen zu zeigen, wie er später erzählt. Es geht ums Geld. Denn der Loki-Schmidt-Garten wird am Umsatz prozentual beteiligt.

Wie hoch die Beteiligung ausfällt? Dazu äußert er sich nicht, nur so viel: „Desto mehr kommen, desto mehr haben wir davon.“ Laut dem Direktor sei der Botanische Garten ein Zuschussbetrieb, der von der Stadt, aber auch von Förderern unterstützt wird, allerdings sei das Budget trotz steigender Kosten in den vergangenen Jahren gleich geblieben. „Christmas Garden wird ein weiterer Baustein sein, der uns hilft, den Botanischen Garten zu finanzieren – damit er so bleiben kann und das eintrittsfrei.“

Eintritt für Lichter-Veranstaltung kostet für Erwachsene 16,50 Euro

Während der Eintritt zu den normalen Öffnungszeiten des Loki-Schmidt-Gartens weiterhin kostenfrei bleibt, wird der Zutritt zum Christmas Garden durchaus Geld kosten. Eintrittskarten für Erwachsene gibt es ab 16,50 Euro, Jugendliche zahlen 12 Euro und Kinder bis sechs Jahre sind frei. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Geöffnet wird der Christmas Garden immer eine halbe Stunde nachdem der Botanische Garten geschlossen wurde, also jeweils von 16.30 Uhr an. Letzter Einlass ist um 20 Uhr, um 21.30 Uhr schließt der Christmas Garden wieder.

Christmas Garden 2023 erstmals in Hamburg: Hier gibt es Karten

Damit es nicht zu Gedränge kommt, wird der Eintritt in Slots von 30 Minuten ermöglicht. Besucher werden gebeten, ihre Tickets zuvor unter christmas-garden.de sowie auf myticket.de zu kaufen und sich dann zum gegeben Zeitfenster am Parkeingang an der Ohnhorststraße einzufinden. Wer an der Abendkasse Tickets kaufen möchte, zahlt einen Zuschlag von zwei Euro pro Ticket.

Für den stattlichen Preis wird aber auch einiges geboten: Auf einem zwei Kilometer langen Weg durch den Botanischen Garten können die Besucher beispielsweise Wassermärchen mit schwebenden Quallen und bunten Fischen bestaunen. Außerdem gibt es – exklusiv nur bei der Veranstaltung in Hamburg – ein Knusperhäuschen, aus dem die Stimme einer zerstreuten und von Synchronsprecherin Luise Lunow gesprochenen Hexe erklingt. Die Pyramiden des Loki-Schmidt-Gartens im Wüstenbereich bekommen durch Lichter einen blauen Touch.

Der Christmas Garden feiert Premiere in Hamburg. Eine Mondwiese wie diese soll es auch im Loki-Schmidt-Garten geben.

Foto: Christmas Garden

Schmidt & Schmidtchens sorgt für Verpflegungsstationen im Christmas Garden

Zwischendurch gibt es verschiedene Stationen, an denen sich die Besucher und Besucherinnen stärken können. Für das leibliche Wohl in den Buden sorgt Schmidt & Schmidtchens. Das Unternehmen, das Cafés an mittlerweile 20 Standorten in Hamburg betreibt, bietet Heißgetränke, Weihnachtsburger sowie Schöpfgerichte wie Suppen oder Gulasch zu laut Betreiber moderaten Preisen an.

Mehr zum Thema

Zudem gibt es als Alternativprogramm ein nostalgisches Dampfkarussell, auf dem die jüngeren Gäste für zwei Euro eine Runde drehen können. Anschließend lassen sich so gestärkt und beschwingt die weiteren Highlights bestaunen.

Christmas Garden 2023: Finale Bestätigung durch Bezirk Altona fehlt noch

Zum Beispiel im asiatischen Teil der Anlage: Dort sollen 20 leuchtende Lotosblüten auf dem Wasser schwimmen und ein eigens für Hamburg kreierter Regenbogenbaum stehen. Seine LED-Äste leuchten im Zusammenspiel mit Musik. Alles das aber vorausgesetzt, die Veranstaltung wird noch genehmigt.

Denn was die Veranstalter am Mittwoch auf Abendblatt-Nachfrage bestätigen: Noch steht die vom Bezirk Altona benötigte Zusage aus, was auch die Bezirksversammlung Altona in ihrer vergangenen Sitzung beschäftigte. „Wir befinden uns im laufenden Verfahren, sind aber sehr optimistisch, dass wir die finale Bestätigung zeitnah erhalten werden. Ich sehe nichts, was dagegen sprechen würde“, erklärt Michael Matthiessen, Geschäftsführer der River Concerts GmbH, als örtlicher Veranstalter.