Christmas Garden: Funkelnde Lichter-Show kommt erstmals nach Hamburg

Im Winter werden schöne Parks und Gärten in Deutschland und Europa kunstvoll illuminiert. Wo es in der Hansestadt leuchten wird.

Hamburg. Ist denn schon wieder Weihnachten? Nein, nicht ganz. Aber in diesem Jahr gibt es – neben den Weihnachtsmärkten, die in der City früher öffnen dürfen – noch einen weiteren Grund, sich auf den Winter zu freuen. Denn das Veranstaltungsformat Christmas Garden feiert Premiere in Hamburg.

Passend zur dunklen Jahreszeit werden dabei die schönsten Parks und Gärten in Deutschland und Europa in Licht getaucht, wie der Veranstalter erklärt. In Hamburg startet die Lichter-Show am 17. November.

Christmas Garden Hamburg: Lichter-Show im Botanischen Garten in Klein Flottbek geplant

Für den Lichtzauber haben sich die Veranstalter in Hamburg den Loki-Schmidt-Garten ausgesucht. Der Botanische Garten nahe dem S-Bahnhof Klein Flottbek ist auch schon so eine Reise wert. Im November lohnt sich der Besuch dann aber auch nach Einbruch der Dunkelheit – um durch die beleuchtete Gartenlandschaft zu wandern.

Das ist geplant: Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg können Besucher des Christmas Garden Hamburg eine weihnachtlich glitzernde Lichterwelt bestaunen. Kunstvolle Lichtfiguren, märchenhafte Leuchtszenerien und „traumhafte Illuminationen“ versprechen die Veranstalter. Insgesamt werden mehr als 25 individuelle Installationen zu sehen sein.

Außerdem wurden eigens für den Christmas Garden passende Melodien komponiert, die im Park zu hören sein werden. Zudem gibt es Heißgetränke wie Glühwein und Kinderpunsch sowie Herzhaftes und Süßes.

Hamburg und Augsburg feiern Premiere mit Christmas Garden

Mit der Premiere in Hamburg und in Augsburg gibt es in diesem Jahr insgesamt an elf Standorten in Deutschland einen Christmas Garden.

„Vor sieben Jahren entwickelten wir dieses wunderbare, kreative Konzept. Bis heute begeisterte es fast fünf Millionen Menschen in Kulturdenkmälern und Parks von Schlössern, Festungen und botanischen Gärten in ganz Europa“, sagt Christian Diekmann, Geschäftsführer der DEAG Deutsche Entertainment AG, zu der die Christmas Garden Deutschland GmbH zählt.

Christmas Garden Hamburg: Das kosten die Tickets, hier gibt es sie zu kaufen

Doch wie nachhaltig ist so eine Veranstaltung? Hier verweist das Unternehmen auf ein Energiekonzept, mit dem man versuche, den Strombedarf so niedrig wie möglich zu halten. So bestehe die Beleuchtung zu 90 Prozent aus LEDs.

Leuchtkugeln auf dem Rasen, angestrahlte Bäume – so könnte es im Winter auch beim Christmas Garden in Hamburg aussehen.

Foto: Christmas Garden

Im Winter (vom 29. Oktober bis Ende Februar) schließt der Botanische Garten normalerweise um 16 Uhr. Der Christmas Garden öffnet vom 17. November bis zum 14. Januar 2024 jeweils um 16.30 Uhr. Von Montag bis Donnerstag und am Sonntag ist der letzte Einlass jeweils um 19.30 Uhr, um 21 Uhr schließt der Lichtergarten dann. Freitags und sonnabends sowie vom 22. Dezember bis 7. Januar ist der letzte Einlass für 20 Uhr geplant, um 22 Uhr ist dann Schluss. Am 20., 21., 27. und 28. November sowie am 24. und 31. Dezember ist geschlossen.

Erwachsene zahlen für den Eintritt pro Person ab 16,50 Euro, für Kinder bis einschließlich fünf Jahre ist der Eintritt kostenlos. An der Abendkasse wird ein Zuschlag von 2 Euro pro Ticket erhoben. Online gibt es die Eintrittskarten unter christmas-garden.de sowie auf myticket.de. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.