Hamburg-Altona: Holocaust-Mahnmal vor dem Rathaus schon wieder beschmiert

Mysteriöse Zeichnungen auf dem Holocaust-Denkmal vor dem Altonaer Rathaus in Hamburg.

Hamburg. Bereits Anfang Mai wurde das Holocaust-Denkmal vor dem Rathaus in Altona mit weißen Kritzeleien beschmiert – ausgerechnet in der Woche, in welcher sich der Tag der Befreiung der Nationalsozialisten jährte (8. Mai 1945). Das Bezirksamt ließ sie schnell entfernen.

Anfang dieser Woche waren nun erneut flächendeckende Kritzeleien zu sehen – auf insgesamt drei Seiten des Mahnmals.

Hamburg-Altona: Holocaust Mahnmal mit bunter Kreide bekritzelt

Der fünf Meter lange und zwei Meter hohe schwarze Block, der an ermordete Juden erinnern soll, war vergangene Woche nur auf einer Seite bekritzelt worden. Jetzt tauchten ganz ähnlich aussehende Zeichnungen aus Kreide wieder auf – aber diesmal sind sie bunter: weiße und pastellfarbene Kreidekringel, ornamentale Striche und Schnörkel.

Die Schmierereien bedecken die gesamte Rückseite des Denkmals. Zur Herkunft der Kritzeleien hat das Bezirksamt Altona jedoch noch keine Kenntnis, wie Sprecher Mike Schlink gegenüber dem Abendblatt erklärt. Das Bezirksamt werde das Denkmal erneut säubern lassen.