Ein vermutlich obdachloser Mann wird an der Laderampe eines Discounters in Osdorf schwer verletzt. Zahlreiche offene Fragen.

Unter diesem Lastwagen war ein Mann in Osdorf eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn bergen und ins Krankenhaus bringen.

Feuerwehr Hamburg Lkw überrollt Mann bei Lidl – Opfer in Lebensgefahr

Hamburg. Auf dem Gelände einer Lidl-Filiale an der Bornheide im Hamburger Stadtteil Osdorf ist am Mittwochabend ein vermutlich obdachloser Mann an einer Laderampe unter einem Lkw eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

„Wie der Mann aber dorthin kam, ist bislang nicht klar. Der Fahrer hat die Person dort entdeckt und uns alarmiert", erklärte der Lagedienst der Feuerwehr dem Abendblatt zum dem Unglück gegen 21.30 Uhr.

Lidl Osdorf: Mann unter Hinterachse eingeklemmt

Der Mann, der zwischen 40 und 50 Jahre alt sein soll, wurde von der Feuerwehr, die mit 18 Einsatzkräften in Osdorf vor Ort war, befreit und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Er erlitt mehrere Knochenbrüche und schwebte nach einer Notoperation Stand Donnerstagmittag weiter in Lebensgefahr. Die Identität des Opfers war auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig geklärt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer gerade Ware anliefern. Er soll sein Fahrzeug zunächst rund zehn Meter von der Laderampe entfernt geparkt haben.

Anschließend soll er in die Filiale gegangen sein, um darum zu bitten, das Ladetor zu öffnen. Als dieses dann geöffnet war, fuhr der Fahrer rückwärts an die Rampe heran und überrollte dabei den Mann mit der Hinterachse.

Unfall bei Lidl Osdorf: Polizei sucht Zeugen

Ob der vermutlich obdachlose Mann dort bereits auf seinem Schlafplatz lag, oder ob er erst unter die Rampe ging, als der Lkw-Fahrer kurzzeitig in dem Laden war, ist noch unklar.

Das spätere Opfer soll zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein. Der Mann habe sich laut Polizei häufiger im Bereich des Discounters aufgehalten.

Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West ermittelt. Gemeinsam mit einem Sachverständigen soll nun geklärt werden, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte. Für die Rekonstruktion kam auch ein 3-D-Scanner zum Einsatz.

Auch Zeugen werden gesucht. Hinweise zur Identität des Mannes sowie zum Unfallhergang nimmt die Polizei Hamburg unter Telefon 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle entgegen.