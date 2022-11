Unfallflucht in Großhansdorf: Polizei sucht Fahrer eines dunklen VW Caddy

Lastwagen und Pkw streifen sich im Begegnungsverkehrs auf der Hansdorfer Landstraße in Großhansdorf. Zeugen gesucht.

Großhansdorf. Die Polizei ermittelt nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Großhansdorf. Wie die Beamten erst jetzt mitteilten, sollen sich bereits am Freitag, 4. November, auf der Hansdorfer Landstraße (L 91) ein Lastwagen und ein Pkw im Begegnungsverkehr gestreift haben. Demnach war der weiße Lkw der Marke Iveco gegen 7.15 Uhr in Richtung Ahrensburg unterwegs, als ihm ein dunkles Auto, laut Polizei vermutlich ein VW Caddy, direkt entgegenkam.

Beide Fahrzeuge hätten sich seitlich berührt. Während der Fahrer des Lkw an der Unfallstelle anhielt, sei der andere Wagen weiter in Richtung des Kreisverkehrs Eilbergweg/Wöhrendamm gefahren. Die Polizei in Großhansdorf bittet nun Zeugen des Unfalls um Hinweise. Insbesondere den Fahrer des dunklen Pkw bitten die Beamten, sich zu melden. Erreichbar ist die Polizei unter Telefon 04102/456 50.