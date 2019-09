In Winterhude gibt es Eisgenuss ganz ohne Zucker

SPERRFRIST 10. NOVEMBER 18.00 UHR - ARCHIV - Der Küchenchef des Restaurants "Haerlin" im Hotel Vier Jahreszeiten, Christoph Rüffer, steht am 08.11.2011 in Hamburg in der Küche. Der Restaurantführer Gault Millau hat Christoph Rüffer zum "Koch des Jahres" gekürt. Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa "Gault Millau: Hamburger Küchenchef Rüffer ist "Koch des Jahres"" vom 10.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Hamburg. Ohne Farben, ohne künstliche Aromen und nun auch ohne Zucker. Die Eiscremerei in Winterhude verspricht gesunden Eisgenuss ganz ohne Zucker oder Zuckerersatz. Einige Monate hat das Experimentieren schon gedauert. Nun steht das Ergebnis bereit zum Probieren. Auch die zuckerfreie Variante besteht nur aus natürlichen Zutaten. Hinter der Manufaktur und dem neu eröffneten Eiscafé an der Gertigstraße steht Anne-Katrin Riebe, die in ihrem früheren Leben als Betriebswirtin Hotelanlagen aufgebaut und Restaurantkonzepte entwickelt hat. Vor zwei Jahren hat sie die Kleine Eismanufaktur eröffnet und bietet auch vegane Sorten an. Die Eislöffel sind aus Maisstärke, die Waffeln selbst gebacken.