Umstrittene Baumfällungen in Hamburg-Bramfeld gestartet

Das Wäldchen an der Chaussee fällt: Direkt nach der Wahl rückten die Arbeiter an. Eine Genehmigung wollten sie nicht zeigen.

Das schon deutlich gelichtete Wäldchen an der Bramfelder Chaussee heute Mittag.

Am Morgen nach der Wahl Umstrittene Baumfällungen in Bramfeld gestartet

Hamburg. Die Rodung des etwa 10.000 Quadratmeter großen Wäldchens an der Bramfelder Chaussee hat begonnen. Am Montagmorgen um 8.15 Uhr rückten die Gartenbauer mit schwerem Gerät an. Die Anwohner um die Bramfelder Bürgerinitiative für den Erhalt des Biotops waren entsetzt und aufgebracht, stellten den Arbeitern Fragen.

Aber die Gartenbauer wiegelten ab. Sie möchten nicht zwischen die Fronten der Streitparteien geraten. Das Bezirksamt Wandsbek reagierte bisher nicht auf diverse Anfragen zur Rechtmäßigkeit der Rodungsarbeiten.

Das Wäldchen soll für vier viergeschossige Häuser mit 64 Wohnungen und einer große Tiefgarage weichen. Anwohner und Naturschützer wehrten sich bislang vergebens gegen die "Vernichtung der auf Kilometer einzigen zusammenhängende Grünfläche östlich der Chaussee“, so Anwohner Herbert Siegert. Es geht um 160 Bäume. "Erst wählen und dann fällen?", fragt Siegert, "Das ist mehr als nur schlechter Stil."

BUND kritisiert das Vorgehen scharf

Die Anwohnerinitiative „Bäume statt Beton“ hat lange gegen den Bebauungsplan Bramfeld 70 gekämpft. Er müsste die Grundlage der Genehmigungen sein, ist aber noch gar nicht Gesetz geworden ist (wir berichteten). Der Plan hat aber nach früheren Ausführungen des Amtes schon die sogenannte "vorgezogene Vorweggenehmigungsreife" erreicht, auf deren Basis Bau- und Fällgenehmigungen erteilt werden können. Das Amt hatte allerdings am 11. Februar erklärt, dass erst im Frühjahr beschieden werde.

"Das Genehmigungsverfahren für Bramfeld 70 ist weiterhin rechtlich problematisch", sagt der Hamburger BUND-Geschäftsführer Manfred Braasch. "Es liegt kein Bebauungsplan vor, gegen den Anwohner oder Verbände rechtich vorgehen könnten. Es ist für die Zerstörung von Biotopen kein Ausgleich vorgesehen, obwohl der eigene Fachgutachter des Bezirkes dies für erforderlich hält.

Trotzdem sollen jetzt, offenbar bewusst kurz nach der Wahl, 160 Bäume gefällt werden. Diese Melange aus Rechtsverstößen und Wahltaktik ist völlig inaktzeptabel. So dürfen Politik und Verwaltung nicht mit Anwohnern und Naturoasen in Hamburg umgehen."

Die Arbeiter wollten sich nicht legitimieren

Die Arbeiter vor Ort haben sich gegenüber den Anwohnern offenbar geweigert, eine Genehmigung für Ihre Arbeiten vorzuzeigen. Dem Abendblatt erklärte ein Mitarbeiter am Telefon, die Fällgenehmigung des Amtes sei da, man müsse sie den Anwohnern aber nicht präsentieren. "Wir schneiden weg, was wir wegschneiden dürfen." Zwar würde man die Bäume auch lieber erhalten, habe aber die Ausschreibung der Arbeiten gewonnen und mache jetzt den Job für den Bauherren.

Weder Braasch noch der für die Bürgerinitiative tätigen Anwaltskanzlei Klemm & Partner, den Anwohnern und abendblatt.de ist es bisher gelungen, eine Stellungnahme des Bezirksamtes Wandsbek zu bekommen.

Einwände sollten berücksichtigt werden

Das strittige Grundstück ist nicht ans Straßennetz angebunden und wird deshalb kaum von Menschen betreten. Laut "Bäume statt Beton" nisten hier ein Mäusebussardpaar und diverse Fledermäuse. Bezirks-SPD und -Grüne hatten versichert, dass die Einwände der Bürger in der Planung berücksichtigt werden.

Das Projekt wird im sogenannten Beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch geplant. Damit entfallen der Umweltbericht und sämtliche zu ihm gehörige Verträglichkeitsgutachten. Auch die Beteiligungsrechte der Bürger sind reduziert.