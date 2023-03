Uni Magdeburg Last-Minute-Wissen: Hilfe fürs Mathe-Abi per Zoom

Einen Vorbereitungskurs fürs Mathe-Abi bietet die Fakultät Maschinenbau der Uni Magdeburg Abiturienten via Zoom an.

Dass Mathe nicht nur ein notwendiges Übel ist, sondern total spannend in der Anwendung sein kann, will die Uni Magdeburg Schülern und Schülerinnen in einem Vorbereitungskurs aufs Mathe-Abi zeigen.