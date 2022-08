Statistik Mehr als 200.000 Promovierende an deutschen Universitäten

Wiesbaden. An deutschen Universitäten haben im vergangenen

Jahr rund 200.300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einer

Doktorarbeit gearbeitet. Das waren vier Prozent mehr als 2020, wie

das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der

Frauenanteil lag bei 48 Prozent (2020: 47 Prozent).

Im Durchschnitt waren die Promovierenden den Daten zufolge 30,2 Jahre

alt. Der Anteil der ausländischen Doktoranden betrug 23 Prozent. Etwa

18 Prozent waren laut den Angaben erstmalig als Promovierende an

einer deutschen Hochschule registriert, hatten also 2021 ihre

Promotion begonnen.

Insgesamt strebte mehr als jeder Vierte - 26 Prozent - einen

Doktorgrad in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften

an, 23 Prozent in der Fächergruppe Mathematik und

Naturwissenschaften. Dahinter folgten die Ingenieurwissenschaften mit

18 Prozent.

Klare Unterschiede gab es mitunter bei der Geschlechterverteilung: So

waren etwa vier von fünf Promovierenden (78 Prozent) in der

Fächergruppe Ingenieurwissenschaften Männer, während in der

Fächergruppe Kunst/Kunstwissenschaft zwei von drei Promovierenden (67

Prozent) Frauen waren.

© dpa-infocom, dpa:220816-99-406538/4 (dpa)