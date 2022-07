Wohnungsnot in Amsterdam

Wohnungsnot in Amsterdam Rat an ausländische Studenten: Kein Zimmer - Kein Studium

Wer noch keine Wohnung hat, sollte besser gleich Zuhause bleiben. In Amsterdam ist die Wohnungsnot so groß, dass die Universität bereits ihren Studierenden dazu rät.

Für den Master oder nur für ein Semester in die Niederlande: Für viele Studenten scheint das besonders attraktiv. Doch die Wohnungsnot in den Großstädten spitzt sich weiter zu. Nun richten sich die Universitäten mit einem Appell an die Studierenden.