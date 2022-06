Unterm Messer Britische Medizin-Studenten lernen an Hologramm-Patienten

In einer Mixed-Reality-Situation sollen Medizin-Studenten in Zukunft Hologramme als Ersatz für echte Patienten behandeln.

In einem Krankenhaus in Cambridge lernen angehende Mediziner Behandlungen jetzt an Hologramm-Patienten. Laut den Projektpartnern ist das Trainingssystem weltweit das erste dieser Art.