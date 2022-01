Zahlen des Ifo-Instituts Kurzarbeit in Deutschland steigt kräftig

Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist nach Angaben des Ifo-Instituts stark gestiegen. Im Dezember lag der Anteil demnach bei 2,6 Prozent der Beschäftigen, statt wie zuvor bei 2,1.

Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist im Dezember stark angestiegen. Besonders verbreitet ist Kurzarbeit in der Autobranche, doch auch Gastgewerbe und Einzelhandel verzeichnen ein deutlichen Plus.