Maximilian Heider arbeitet in seiner Ausbildung zum technischen Modellbauer mit verschiedensten Materialien, wie etwa hier mit Acrylglas.

Sie müssen Handwerker, Materialexperten und Tüftler in einem sein: Anschauungsmodellbauer setzen Ideen oftmals maßstabsgetreu in Modelle um - und machen sie so erlebbar.