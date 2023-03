Jahresgespräch bei der Bank: Vorsicht vor teuren Angeboten

Dresden (dpa/tmn). Bestehende Anlagen überprüfen oder das Depot optimieren: Vor allem in den ersten drei Monaten des Jahres empfehlen Bankberater und deren Verbundpartner das in Jahresgesprächen. „Doch ein wenig Skepsis schadet bei diesen Angeboten nicht“, so Robert Kluttig, Leiter der Verbraucherzentrale in Dresden.

Denn sie werden oft als knapp dargestellt - Kundinnen und Kunden lassen sich deshalb schneller auf einen Tarifwechsel ein. Dabei kann es aber um Folge- oder Zweitverträge gehen, die neue Abschlussgebühren mit sich bringen.

Vorsicht bei Umschichtungen im Depot

Laut Kluttig sollten Sie vor allem bei Umschichtungen im Depot aufpassen: Das investierte Geld wird lediglich anders aufgeteilt, jedoch fallen pro Bewegung Kosten von rund drei bis fünf Prozent an.

Trotzdem: Die Finanzen und Anlagen regelmäßig zu überprüfen, ist durchaus sinnvoll - auch mit Hilfe von Bankberatern. Es lohnt sich aber, über Angebote länger nachzudenken und sich im Vorfeld über die Kosten zu informieren.

