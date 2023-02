Achtung Falle So entlarven Sie unseriöse Handwerkernotdienste

Rechnet der Handwerkernotdienst am Ende viel mehr als ursprünglich vereinbart ab? Dann sollten Sie die Rechnung nicht sofort an Ort und Stelle begleichen.

Zwischen vielen seriösen Handwerksbetrieben wittern leider auch so manche schwarze Schafe ihre Chance. Damit man im Notfall nicht an so ein Unternehmen gerät, sollte man einige Punkte beachten.