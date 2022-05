Anpassung Günstige Vermietung an Geflüchtete ohne Steuernachteil

Eine verbilligte oder kostenfreie Überlassung Ihrer Immobilie an ukrainische Geflüchtete? Steuerlich haben Sie dadurch keine Nachteile zu fürchten.

Sich mit einer stark verbilligten Miete großzügig zeigen, kann zwar eine nette Geste sein. Doch steuerlich hat es in der Regel Nachteile. Nicht so, wenn in der Wohnung ukrainische Geflüchtete leben.