Riester-Vertrag nicht vorschnell umwandeln

Die Riester-Förderung ist an Bedingungen gebunden. Laufende Verträge sollten daher nicht einfach umgewandelt werden.

Wohn-Riester soll beim Kauf einer Immobilie helfen. Das Geld muss am Ende aber auch in eine Immobilie investiert werden. Einen anderen Riester-Vertrag umzuwandeln, sollte also gut überlegt sein.